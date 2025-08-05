Ульви Гасанли прекратил голодовку

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Директор Abzas Media Ульви Гасанли на 17-е сутки прекратил голодовку, которую проводил в пенитенциарном комплексе в Умбакы в знак протеста против нарушения его прав. Он возобновил прием пищи по просьбе родных и в связи с назначенным заседанием апелляционного суда по делу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 20 июля осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его перевода в пенитенциарный комплекс в Умбакы, где он лишен встреч с близкими. 31 июля родные Гасанли потребовали его госпитализации.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана.

5 августа Гасанли на 17-е сутки прекратил голодовку. За время голодовки он похудел на 15 килограммов и сейчас весит 63 килограмма, сообщила его супруга Рубаба Гулиева корреспонденту «Кавказского узла»

Из-за содержания в 40-градусной жаре в карцере, где нет ни окон, ни вентиляции, у Гасанли возникла одышка, участилось сердцебиение, возникли боли в почках, кровяное давление понизилось, продолжила Гулиева.

В условиях ослабления организма и отсутствия медицинской помощи, родные и близкие настоятельно просили Гасанли не подвергать свое здоровье дальнейшему риску и угрозам. По их просьбам 5 августа, на 17-е сутки голодовки, он прекратил акцию.

На решение Гасанли также повлияло оглашение даты предварительного заседания апелляционного суда по делу Abzas Media, которое назначено на 12 августа, далее отметила супруга активиста.

Гасанли рассчитывает, что судьи Бакинского апелляционного суда обеспечат его возвращение в Бакинский СИЗО-1, где согласно приговору, он должен содержаться до завершения рассмотрения жалобы на вердикт.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию о назначении предварительного заседания по делу Abzas Media на 12 августа.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»