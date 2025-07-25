Ухудшилось состояние здоровья голодающего в заключении Гасанли

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На фоне голодовки ухудшилось состояние здоровья директора Abzas Media Ульви Гасанли. При этом его заключили в карцер.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 20 июля осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста против его перевода в пенитенциарный комплекс в Умбакы, где он лишен встреч с близкими. 22 июля к его акции в Бакинском СИЗО-1 присоединились Вагифгызы, Гасымова и Абсаламова.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана.





После объявления голодовки состояние здоровья Гасанли стало ухудшаться, он уже на второй день акции – 21 июля - упал в обморок, но несмотря на это его заключили в штрафную камеру, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналиста. За пять дней голодовки Гасанли похудел на 6 кг – с 78 кг до 68 кг. При этом журналисту никакой медицинской помощи не оказывается, отметил родственник Гасанли.

Возникли недомогание и у главреда Abzas Media Севиндж Вагифгызы, которая вместе с другими осужденными сотрудницами издания Эльнарой Гасымовой и Наргиз Абсаламовой объявили голодовку в знак солидарности с Гасанли.

За три дня Вагифгызы похудела на 2 кг, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать журналистки Офелия Магеррамова после телефонного разговора с дочерью 25 июля.

Представители пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступны для комментариев.