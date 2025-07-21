×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:48, 21 июля 2025

Директор Abzas Media объявил бессрочную голодовку в заключении

Ульви Гасанли. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=RH-9zGu05zQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста, заявив, что Пенитенциарная служба Азербайджана не исполняет судебных решений.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. 

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналиста, 3 июля суд удовлетворил ходатайство адвоката Зибейды Садыговой о возвращении Гасанли из Пенитенциарного комплекса в Умбакы в Бакинский СИЗО-1, однако пенитенциарная служба не исполняет это решение.

«Ранее Гасанли уже проводил 9-дневную голодовку с аналогичным требованием и прекратил ее после того, как к акции присоединились его осужденные девушки-коллеги из Abzas Media, поскольку он беспокоился за их здоровье. Кроме того, ему было обещано до 12 июля возвращение в Бакинский СИЗО-1», - рассказал родственник Гасанли.

Пенитенциарный комплекс в Умбакы находится на отдаленном расстоянии от Баку, что создает трудности для посещения его членами семьи и адвокатами. Помимо всего прочего в учреждении в Умбакы заключенным не дают живых встреч с родственниками и это лишает возможности Гасанли прямого общения со своим трехлетним ребенком.

«Здесь нет условий для встречи с моим ребенком.  Мне вообще не дают возможности увидеть его», - говорится в обращении самого Гасанли к медиа.

Гасанли считает, что причиной такого обращения являются его критические послания из заключения. «Все это делается из-за наших публикаций, из-за того, что мы привлекаем внимание к плохим условиям содержания, бесчеловечному обращению», - далее говорится в обращении Гасанли.

Ранее арестованные журналисты Abzas Media заявляли о взяточничестве, коррупции и пытках в бакинском изоляторе.

Гасанли заявляет, что прекратит голодовку только после перевода в Бакинский СИЗО-1. Вместе с тем, он попросил осужденных вместе с ним Севиндж Вагифгызы, Эльнару Гасымову и Наргиз Абсаламову не присоединяться к его голодовке. «Я очень обеспокоен ущербом их здоровью в случае голодовки. Акцию я продолжу в одиночку», - пишет Гасанли.

Адвокат Гасанли Зибейда Садыгова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказала, что пребывание Гасанли в пенитенциарном комплексе в Умбакы неправомерно. «Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июня, обвиняемые по этому делу должны до вступления вердикта в силу оставаться в Бакинским СИЗО-1. Кроме того, тот же суд удовлетворил ходатайство защиты о возвращении Гасанли в изолятор», - сказала адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:52, 21 июля 2025
Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях
05:52, 21 июля 2025
Потушены пожары на месте атаки дронов в Ростовской области
03:49, 21 июля 2025
Очередь из 990 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани
20:53, 20 июля 2025
Военврач из Калмыкии убит в зоне СВО
10:57, 20 июля 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 19 июля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Крушение самолета AZAL. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=UHTjFEACL_c
13:46, 21 июля 2025
Кремль отреагировал на угрозы Алиева об исках в связи с крушением самолета AZAL
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
19:53, 19 июля 2025
Алиев пригрозил России иском в связи с крушением самолета AZAL
18:53, 19 июля 2025
Азербайджанский правозащитник назвал обыск незаконным
23:57, 18 июля 2025
Более 100 заявлений от карабахских беженцев направлено в ЕСПЧ
Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
12:51, 18 июля 2025
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Вход в тюремную туберкулезную больницу, Ростов-на-Дону. Фото: bloknot-rostov.ru Дело о пытках заключенных в ростовской больнице

Блогеры
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Фото
14:48, 9 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Гибридная война в союзнических отношениях
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
18 июля 2025, 12:51
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
17 июля 2025, 17:44
Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше