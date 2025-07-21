Директор Abzas Media объявил бессрочную голодовку в заключении

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Осужденный директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил бессрочную голодовку в знак протеста, заявив, что Пенитенциарная служба Азербайджана не исполняет судебных решений.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие журналиста, 3 июля суд удовлетворил ходатайство адвоката Зибейды Садыговой о возвращении Гасанли из Пенитенциарного комплекса в Умбакы в Бакинский СИЗО-1, однако пенитенциарная служба не исполняет это решение.

«Ранее Гасанли уже проводил 9-дневную голодовку с аналогичным требованием и прекратил ее после того, как к акции присоединились его осужденные девушки-коллеги из Abzas Media, поскольку он беспокоился за их здоровье. Кроме того, ему было обещано до 12 июля возвращение в Бакинский СИЗО-1», - рассказал родственник Гасанли.

Пенитенциарный комплекс в Умбакы находится на отдаленном расстоянии от Баку, что создает трудности для посещения его членами семьи и адвокатами. Помимо всего прочего в учреждении в Умбакы заключенным не дают живых встреч с родственниками и это лишает возможности Гасанли прямого общения со своим трехлетним ребенком.

«Здесь нет условий для встречи с моим ребенком. Мне вообще не дают возможности увидеть его», - говорится в обращении самого Гасанли к медиа.

Гасанли считает, что причиной такого обращения являются его критические послания из заключения. «Все это делается из-за наших публикаций, из-за того, что мы привлекаем внимание к плохим условиям содержания, бесчеловечному обращению», - далее говорится в обращении Гасанли.

Ранее арестованные журналисты Abzas Media заявляли о взяточничестве, коррупции и пытках в бакинском изоляторе.

Гасанли заявляет, что прекратит голодовку только после перевода в Бакинский СИЗО-1. Вместе с тем, он попросил осужденных вместе с ним Севиндж Вагифгызы, Эльнару Гасымову и Наргиз Абсаламову не присоединяться к его голодовке. «Я очень обеспокоен ущербом их здоровью в случае голодовки. Акцию я продолжу в одиночку», - пишет Гасанли.

Адвокат Гасанли Зибейда Садыгова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сказала, что пребывание Гасанли в пенитенциарном комплексе в Умбакы неправомерно. «Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июня, обвиняемые по этому делу должны до вступления вердикта в силу оставаться в Бакинским СИЗО-1. Кроме того, тот же суд удовлетворил ходатайство защиты о возвращении Гасанли в изолятор», - сказала адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".