Журналисты Abzas Media рассказали о пытках и коррупции в СИЗО

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Арестованные журналисты Abzas Media привлекли внимание к взяточничеству, коррупции и пытках в бакинском изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным. В октябре Гасанли пожаловался, что сотрудники изолятора создали ему пыточные условия после огласки информации о нарушении прав заключенных.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанли направил письмо общественности письмо, которое публикует этот ресурс. Гасанли заявляет о «многочисленных нарушениях закона» и «фактах бесчеловечного обращения» в этом пенитенциарном учреждении.

По его словам, фигуранты дела Abzas Media столкнулись с давлением за то, что предают огласке факты пыток, взяточничества в местах заключения. "Арестованные по делу Abzas Media, уже как год содержатся в Бакинском СИЗО. За это время мы подверглись ограничениям, давлению и угрозам <...> Очередным дешевым методом давления на нас со сторону руководства Пенитенциарной службы стало создание в последнее время препятствий живым встречам с близкими мне, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой, Эльнаре Гасымовой», - пишет Гасанли.

Он также указывает на применение цензуры на его личные записи.

Гасанли пишет о «системных пытках» в пенитенциарной службе. По его данным, эта практика существует во всех учреждениях ведомства. "Пытки на 1-ом этаже 8-го корпуса, о которых я писал в предыдущем письме в июле, остановлены. Однако этот процесс на 1 этаже в соседнем с нами 7-го корпуса продолжается. Мы неоднократно слышали крики измученных пытками заключенных. Продолжаются пытки и в женском корпусе", - далее отмечает Гасанли. Журналист утверждает, что если заключенные требуют уважения своих прав, то вместо того, чтобы решать их проблемы, им угрожают, их избивают, заключают в карцер, причем даже женщин.

Еще одной серьезной проблемой в пенитенциарной службе Гасанли называет "коррупцию и взяточничество". "В этой системе существуют различные формы взяточничества и коррупции. Одна из них - отъем у заключенных денег сразу по прибытию. При досмотре арестанта становится известно, сколько при нем денег и значительная их часть у него отбирается. Потом арестанта направляют на так называемый "карантин". Остальные деньги отбираются там под предлогом того, что "арестанту при себе нельзя иметь деньги". Карантин - источник коррупции, заключенных там днями, неделями незаконно содержат. Условия там крайне тяжелые. Заключенных там содержат в антисанитарных условиях, чтобы они заплатили за то, чтобы поскорее выйти оттуда", - пишет Гасанли.

Он отмечает, что карантинная часть Бакинского СИЗО в "очень в плохом состоянии". "Здоровый человек там заболеет. Там полная антисанитария, нет никаких нормальных условий, помещения не проветриваются. Заключенные не могут спать от того, что насекомые залезают в уши, рот, нос", - далее пишет Гасанли.

Путь к коррупции открывают низкие зарплаты в пенитенциарной службы, сотрудники младшего и среднего получают по 500-600 манат (около 300-360 долларов США), работая при этом по 50-60 часов в неделю, отмечает журналист.

Он также указывает на переполненность СИЗО. Так в Бакинском СИЗО-1, рассчитанном на 2500 человек, содержатся 4 тысячи человек, среди них большое число арестованных по надуманным обвинениям, а также обвиняемые, необоснованно заключенные под стражу.

Он считает, что "в то время, как из госбюджета пенитенциарной службе выделяется 140 миллионов манатов (около 82 миллионов долларов США) условия в СИЗО и колониях должны соответствовать общепринятым нормам". "В Бакинском СИЗО-1 система вентиляции, отопления-охлаждения, холодильники, водоснабжение в плохом состоянии. Вода подается два раза в день по часу. Горячая же вода поступает в неделю один раз в течение 2-3 часов. Из-за малого числа холодильников заключенные летом мучаются. Кондиционеры же являются привилегией «элитных» заключенных", - далее указывает журналист.

Летом от духоты по ночам спать невозможно, а днем от жары тяжело дышать, подчеркивает он. Ежедневно у десятков заключенных случаются сердечные приступы и их уводят в медпункт. Даже были случаи от жары в обморок падали сами надзиратели, утверждает Гасанли.

"Однако эта проблема не беспокоит должностных лиц, сидящих в комфортных кабинетах с кондиционерами. Мне из дома принесли вентилятор. Но надзиратели не позволили передать его мне. Начальник сказал, что я могу его приобрести только у них в «ларьке» и за это я заплатил 40 манатов (24 доллара США)», - указал Гасанли.

Он также сообщил об угрозах. "Меня предупреждали остановить критику, ибо в противном случае у меня будут проблемы. Я «ослушался» и они привели угрозы в действие. Подученный заключенный угрожал мне режуще-колющим предметом, летом в жару мне держали закрытой даже форточку, ввели запрет на свидания с моим двухлетним ребенком”, - заявил Гасанлы.

Он также указывает на практику фотографирования голыми некоторых заключенных для последующего их шантажа. "В особенности фотографируют трансгендеров. Я не знаю, какого больного воображения это проявление, какой низменной морали?"- указал Гасанли.

Журналист заявляет о тщетности давления на него и коллег. "Работа журналиста – освещать проблемы и проливать свет на темные моменты. Миссия журналистики – не льстить, не восхвалять, не лгать и не молчать. Поэтому мы заняты своей работой, хотим, чтобы проблемы общества были решены. А те, кто творят беззакония, должны прекратить это и решать реальные и важные проблемы", - резюмирует Гасанли.

Арестованная журналистка Наргиз Абсаламова в своем письме, опубликованном также в Abzas Media, указывает на отсутствие эффективной медицинской помощи в женском корпусе Бакинского СИЗО-1.

"Женщины здесь в основном страдают высоким давлением, сахарным диабетом, болезнями внутренних органов, однако прибывающие на вызов врачи часто не имеют лекарств. «У нас лекарств, соответствующих этой болезни», этот ответ часто слышать часто заключенные женщины. Независимо от болезни заключенных, медики дают им в лучшем случае «анальгин», «аспирин, «нимесил», - пишет Абсаламова.

По ее словам, если состояние заключенных женщин совсем ухудшается, им могут оказать помощь на за деньги. Так, капельницы ставят за 20 манатов (12 USD), за 200–300 (120-180 USD) манат взятки больную могут отправить в лечебное учреждение пенитенциарной службы.

Стоматолог лечит зубы за денег, если денег нет, то ему только бесплатно могут удалить зуб. "Женщины-заключенные не раз жаловались руководству СИЗО на нехватку врачей, оказание медуслуг за мзду, но получают ответ, что «врачи нам не подчинены", - пишет Абсаламова.

В отделе общественных связей пенитенциарной службы на просьбу прокомментировать изложенное арестованными журналистами сказали, что утверждения Гасанлы и Абсаламовой "не отражают действительности и лишены оснований".

Ранее главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы рассказала по телефону матери, как была свидетелем, как надзиратели угрожали двум арестанткам, а затем заключили их в карцер.

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Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/400811

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»