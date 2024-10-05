Ульви Гасанли пожаловался на давление в СИЗО

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Директор онлайн-издания Abzas Media Ульви Гасанли пожаловался, что после того, как он предал огласке факты нарушения прав арестантов Бакинского СИЗО-1, в котором он содержится, сотрудники изолятора создали ему пыточные условия, заявили близкие журналиста.

Как информировал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Супруга Ульви Гасанли Рубаба Гулиева 4 октября опубликовала на своей странице в Facebook* жалобу, что ее муж подвергается бесчеловечному обращению в Бакинском СИЗО-1 после того, как он предал огласке факты пыток над заключенными в этом учреждении.

"Вот уже более месяца, как Ульви Гасанли после того, как написал о фактах пыток в Бакинском СИЗО-1, где он содержится, стал подвергаться систематическому бесчеловечному обращению со стороны [администрации изолятора]", – сказано в публикации, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гулиевой, после заявления ее мужа о пытках в СИЗО в летние жаркие дни форточку в его камере оставляли закрытой, чтобы он страдал от жары. "7 сентября, когда Ульви везли в суд, он увидел Севиндж Вагифгызы (арестованная главный редактор AbzasMedia), когда они хотели поздороваться, конвоир на глазах у Севиндж и других сотрудников тюрьмы зверски ударил Ульви о стену и нанес ему удар по спине", – написала Гулиева.

13 сентября во время свидания через стеклянную перегородку Гасанли показал синяки на спине и сообщил о болях в этом месте, продолжила она. "Потом Ульви показал это и адвокатам. Однако несмотря на жалобы адвокатов в соответствующие органы, в отношении конвоира никаких мер не было принято", – пожаловалась супруга Ульви Гасанли.

Она также отметила, что администрация СИЗО не позволяет Гасанли встречаться с двухлетней дочерью. "Нам позволяют показывать Ульви нашу дочь только раз в месяц. И это сопрягается с физическим и психологическим давлением на ребенка, личным досмотром. А 20 сентября нам вовсе не дали встречу с Ульви под предлогом того, что начальник на отдыхе и разрешение может только он дать", – рассказала Гулиева корреспонденту "Кавказского узла", комментируя свою публикацию в Facebook*.

По ее словам, 27 сентября перед свиданием в СИЗО у Гулиевой отобрали блокнот.

"После встречи блокнота не было на месте. И я не знаю, куда его уносили и что в нем искали. Когда я запротестовала, они сказали, что это "новый порядок". Обычно я в блокноте записываю названия книг, которые Ульви хочет прочесть. Несмотря на то, что свидания проводятся за стеклянной перегородкой, меня каждый раз обыскивают до нижнего белья. Я все еще не могу понять, чего они ищут. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Ульви не оставляют в покое. Сначала, после оглашения им факта пыток, на него оказывали давление со стороны сокамерников, которые пытались провоцировать Ульви на драку. Потом уже сотрудники администрации сами открыто начали создавать Ульви проблемы, применять к нему силу. Этому произволу должен быть положен конец", – сказала Рубаба Гулиева.

Она подчеркнула, что в своей публикации в Facebook* поставила теги на страницы омбудсмена Азербайджана, Минюста и МВД, чтобы они были оповещены о ней. "Пусть эти структуры видят, какой произвол творится в СИЗО. Они обязаны отреагировать на это", – сказала она.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила информацию о жалобе Гасанли на физическое давление со стороны сотрудника СИЗО. Однако, по ее словам, после жалобы защиты в Пенитенциарную службу надзиратель не был наказан.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от Пенитенциарной службы Азербайджана. Пресс-служба ведомства оказалась недоступной в связи с выходным днем.

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