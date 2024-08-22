Ульви Гасанли пожаловался на поступающие ему в СИЗО угрозы

22 августа 2024, 07:33

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Директору онлайн-издания Abzas Media Ульви Гасанли поступают угрозы в СИЗО от сокамерников. Один из них провоцирует его на драку и угрожает, что порежет его лезвием. Гасанли опасается, что на него может быть совершено нападение со время сна, рассказали близкие журналиста. Они потребовали от омбудсмена и администрации изолятора обеспечить безопасность Гасанли.

Как информировал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Ульви Гасанли пожаловался, ему поступают угрозы от его сокамерников, рассказала его супруга Рубаба Гулиева. "Вчера (21 августа) Ульви позвонил из СИЗО и сообщил, что угрозы на него усилились. Еще на прошлой неделе на встрече со мной в СИЗО Ульви рассказал, что после того, как он предал огласке факты пыток в этом изоляторе, он столкнулся с физическими угрозами со стороны сокамерников", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гасанли, в частности угрозы поступают от 60-летнего заключенного по имени Сиявуш, арестованного по делу о наркотиках. "Этот заключенный без повода старается устроить драку с Ульви, нападает на него. А в последние дни он несколько раз, вытаскивая из кармана лезвие, угрожал им порезать Ульви. Мой муж сообщил, что после того, как он опубликовал письмо о пытках в СИЗО, этого заключенного несколько раз вызывали к начальнику изолятора. Он сам ранее говорил Ульви, что начальник СИЗО сыграл важную роль в вынесении ему мягкого приговора", – отметила Рубаба Гулиева.

Несмотря на вступление приговора в силу, этого заключенного не отправляют в колонию. Ульви Гасанли считает, что Сиявуш остается в СИЗО для того, чтобы совершать провокации в отношении него, продолжила она.

По словам Гулиевой, Гасанли и его адвокат Зибейда Садыгова уже направляли жалобы руководству СИЗО и в Пенитенциарную службу Азербайджана в связи с угрозами журналисту, но реакции пока не последовало. "Мы обеспокоены за безопасность Ульви. Этот человек по имени Сиявуш очень опасен. Он целенаправленно пытается втянуть Ульви в провокации. Есть вероятность нападения им на Ульви во время сна", – подчеркнула жена журналиста.

Она отметила, что направила жалобы уполномоченному по правам человека Азербайджана и в администрацию СИЗО с требованием провести расследование и обеспечить безопасность ее мужа.

Информацию о том, что Ульви Гасанли жалуется на поступающие ему в СИЗО угрозы, подтвердила его адвокат Зибейда Садыгова. "Безопасность заключенных должна обеспечиваться персоналом СИЗО. Государство несет ответственность и за безопасность, и за здоровье", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.

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