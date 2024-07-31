Ульви Гасанли обнародовал случаи пыток в бакинском СИЗО

Применение пыток в следственном изоляторе стало системой, заключенные подвергаются физическому воздействию за нарушения порядка или протесты действий сотрудников изолятора, сообщил директор Abzas Media Ульви Гасанли. Он потребовал расследовать случаи пыток и наказать виновных. Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что не получала жалоб на пытки.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня суд в Баку продлил на три месяца арест директора Abzas Media Ульви Гасанли и главреда издания Севиндж Вагифгызы, обвиняемых в контрабанде. Адвокаты назвали это решение безосновательным.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал на этом ресурсе статью, в котором рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении над заключенными. Гасанли делится своими наблюдениями в СИЗО после ареста.

"Сначала я только слышал звуки пыток - пощечин, пинков, кулаков, дубинок, ругательств, оскорблений. Потом я стал видеть воочию пытки и бесчеловечное обращение - побои (с причинением серьезных телесных повреждений на лице, теле), подвешивание заключенных кандалами за решетки, принуждение их целыми днями лежать на бетонном полу, приковывание заключенного одной рукой к верхней части койки, а другой - нижней, подвешивание заключенного вниз головой и избиение в таком состоянии дубинкой, топтание заключенного ногами, избиение больных, инвалидов, принудительное бритье волос, бород", - написал Гасанли.

По его словам, эти случаи он видел "за шесть месяцев содержания в Бакинском СИЗО-1" . Как правило, пытки применяются утром между 9-10 часами. Причинами побоев, пыток могут быть нарушение порядка, протесты заключенных против нарушения их прав. Сначала заключенных заключают в карцер, или приковывают к решетчатым перегородкам, а затем их начинают "наказывать", продолжает Гасанли.

На его взгляд, «пытки стали нормой в методах управления в пенитенциарной службе". "Представьте, утром начинаешь завтракать или читать книгу, и вдруг начинаются крики, звуки пыток. Таким путем и карают заключенного, и в то же время, отравляют день другим узникам и косвенно им тоже «преподают уроки»", - пишет Гасанли.

В частности, он описал случай, когда в мае заключенного 25-30 лет спортивного телосложения весом 90 кг уложили на бетонный пол и приковали за руки и ноги к ножкам койки. В таком положении заключенного продержали около 12 часов.

По словам Гасанли, камера №28 незаконно превращена в карцер и пыточную. Он пишет, что во время приезда в учреждение министра юстиции на камере повесили вывеску «склад». В публикации Гасанли потребовал провести расследование фактов пыток, наказать виновных и прекращения этого произвола.

В Пенитенциарной службе опровергли факты пыток.

"За последние шесть месяцев не было никаких жалоб на пытки в министерство юстиции, Пенитенциарную службу, а также на горячую линию от лиц, содержащихся в Бакинском СИЗО №1. Лица, содержащиеся в СИЗО, регулярно встречаются с адвокатами и членами семей. Пенитенциарная служба не получала никаких жалоб на пытки или бесчеловечное обращение от адвокатов и членов семей этих лиц", - сказали в отделе по связям с общественностью ведомства.

Руфат Сафаров, исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты", подтвердил факты пыток в пенитенциарных учреждениях.

"Пытки, унижающее достоинство поведение и бесчеловечное обращение являются методом работы правоохранительных органов. Заключенных подвергают пыткам в различных в силовых структурах - полиции и спецслужбах, а также в следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях. Я видел это своими глазами, когда сам находился и испытал на себе в исправительном учреждении. Ульви Гасанли проявил смелость, предал огласке факты, свидетелем которых он стал. Но я не верю, что прокуратура даст адекватную правовую оценку. Наоборот, усилится давление на самого Ульви Гасанли", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

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