Арест руководителей Abzas Media продлен на три месяца

12 июня 2024, 13:31

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Суд в Баку продлил на три месяца арест директора Abzas Media Ульви Гасанли и главреда издания Севиндж Вагифгызы, обвиняемых в контрабанде. Адвокаты назвали это решение безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Хатаинский райсуд Баку отказался освободить под залог директора Abzas Media Ульви Гасанли и главного редактора издания Севиндж Вагифгызы.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня Хатаинский райсуд удовлетворил просьбу следствия и продлил еще на три месяца срок ареста Севиндж Вагифгызы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Эльчин Садыгов.

Он назвал это решение "абсолютно необоснованным и неправомерным". "С Вагифгызы следственных действий не проводится, нет правовой целесообразности содержать ее под стражей. Она может оставаться на свободе и приходить на следствие, когда ее вызовут. Но суд продлил срок ареста до 20 сентября", - сказал адвокат, добавив, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Севиндж потребовала в суде, чтобы омбудсмен явилась в СИЗО

По его словам, в ходе судебного заседания Вагифгызы сообщила о лишении ее телефонных разговоров с близкими. "Севиндж рассказала, что после того, как она сообщила своей матери по телефонах о насилии над двумя арестантками в СИЗО, ей запретили звонки близким. Это абсолютно незаконное решение. Севиндж потребовала в суде, чтобы омбудсмен явилась в СИЗО для расследования фактов насилия над заключенными", - отметил Садыгов.

10 июня Севиндж Вагифгызы рассказала по телефону матери, что была свидетелем того, как надзиратели угрожали двум арестанткам, а затем заключили их в карцер. После этого телефонная связь оборвалась. Пенитенциарная служба опровергла слова журналистки.

Все обвинение построено на обнаружении в редакции издания 40 тысяч евро

Также сегодня этот же суд продлил на три месяца, до 20 сентября, срок ареста Ульви Гасанли, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев. "Это незаконное решение, ибо нет материальных оснований вообще для уголовного преследования Ульви Гасанли. Следствие, привлекая Гасанли к уголовной ответственности, не представило достоверных доказательств причастности его к «контрабанде иностранной валюты». Он не был пойман с поличным на границе, нет других косвенных доказательств. Все обвинение построено на обнаружении в редакции издания 40 тысяч евро. Но нет доказательств того, что они принадлежат Гасанли, и того, что он ввезены контрабандным путем", - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении сроков ареста Гасанли и Вагифгызы. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, в апреле руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был арестован по обвинению в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Однако в мае уголовное дело правозащитника было выделено в отдельное от дела Abzas Media производство.

По делу Abzas Media в апреле был арестован и руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, он также обвинен в контрабанде. Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

Кроме того, 1 июня стало известно, что суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и также обвиненного по делу Abzas Media. Мехрализаде стал новым обвиняемым по этому делу, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов.

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