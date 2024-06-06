Суд отказался выпустить под залог руководителей Abzas Media

06 июня 2024, 20:04

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Хатаинский суд Баку отказал директору Abzas Media Ульви Гасанли и главному редактору этого издания Севиндж Вагифгызы в освобождении под залог. Защита намерена подать апелляцию на это решение.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку отказался перевести под домашний арест двух руководителей Abzas Media, директора Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Вагифгызы, заключенных под стражу по обвинению в контрабанде.

В Азербайджане арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском районном суде сегодня по отдельности были рассмотрены ходатайства об освобождении Гасанли и Вагифгызы под залог. "Законодательство Азербайджана предусматривает такую меру пресечения как нахождение подследственного на свободе под залог, который может быть в денежном или имущественном выражении. Размера залога определяет суд. К сожалению наше ходатайство не было удовлетворено", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Защитник Гасанли Эльчин Садыгов отметил, что ходатайство было связано с тем, что в отношении его подзащитного и других обвиняемых не проводятся следственные действия. "Смысла содержать Ульви Гасанли и других обвиняемых под стражей нет. С ними уже длительное время не проводятся следственные действия. Поэтому они могут оставаться на свободе и в случае необходимости вызываться на следствие. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство", - сказал Садыгов.

Вместе с тем, он выразил предположение, что срок следствия и ареста обвиняемых может быть продолжен. "Срок ареста и следствия в отношении Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы истекает 20 июня. Но судя по тому, что по делу Abzas Media 31 мая был задержан экономист Фарид Мехрализаде и арестован на три месяца и 20 дней, следствие и аресты всех обвиняемых продлят до 20 сентября. Законодательство формально допускает такую пролонгацию. Но это не имеет обоснованных причин. Зачем людей в знойную жару содержать в изоляторах, если следствие может продолжать работу и без содержания обвиняемых под стражей", - добавил Садыгов.

1 июня суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, обвиненного в контрабанде. Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media. 2 июня руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания, и что он ранее всего лишь давал комментарии его журналистам. 6 июня апелляционный суд утвердил решение об аресте.

Зибейда Садыгова также согласилась, что арест Мехрализаде свидетельствует о планах продлить срок следствия и ареста обвиняемых до 20 сентября. "Скорее всего ходатайства и представления о продлении предварительного заключения поступят в суд уже на следующей неделе. Мы, защита, будем возражать", - сказала она.

Оба адвоката отметили, что намерены обжаловать решения об отказе своим подзащитным в освобождении под залог.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию, что ходатайства защиты оставлены без удовлетворения. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров отметил, что в Азербайджане норма закона об освобождении обвиняемого под залог «практически не применяется».

"В Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрен залог как форма меры пресечения. Внесение залога может быть осуществлено за счет имущества и средств как обвиняемого, так и его близких родственников или других физических и юридических лиц. Залог вносится на депозит суда в виде денежной суммы, или имущества. Это является гарантией того, что обвиняемый не будет скрываться от следствия. Сумма определяется судом, но должна быть не меньше 10 тысяч манатов (6 тысяч долларов). В случае удовлетворения ходатайства суд устанавливает сумму и после внесения депозита обвиняемый освобождается. К сожалению, это форма меры пресечения на практике не применяется. Вообще, суды не склонны отклонять ходатайства и представления следствия и прокуратуры о заключении под стражу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом зачастую обвиняемые не могут собрать сумму залога и потому защита редко ходатайствует об освобождении под залог. "Для освобождения авторитетных людей – журналистов, активистов, политиков можно коллективно собрать сумму залога, а частным лицам собрать необходимую сумму сложно. С другой стороны, когда человек попадает в тюрьму, то многие семьи, если даже у них есть сбережения, не могут отнести их в залог, поскольку приходится жить без главного кормильца, оплачивать услуги адвоката, появляются новые расходы на передачи заключенному", - отметил правозащитник.

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