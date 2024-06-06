Фарид Мехрализаде. Фото: www.meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/soobshhaetsya-o-zaderzhanii-ekonomista-farida-mehralizade/

06 июня 2024, 12:35

Суд оставил под стражей Фарида Мехрализаде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на содержание под стражей экономиста Фарида Мехрализаде, обвиняемого по делу Abzas Media. Защита сочла решение суда необоснованным и заявила о намерении ходатайствовать о переводе Мехрализаде под домашний арест.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня суд в Баку отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, обвиненного в контрабанде. Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media. 2 июня руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания, и что он ранее всего лишь давал комментарии его журналистам.

С ноября 2023 года шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на арест Мехрализаде. Защита представила суду доводы о незаконности ареста, сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

"Мы указали на то, что для привлечения Мехрализаде к уголовной ответственности и заключению его под стражу, не было никаких материальных и процессуальных оснований. Так, следствие не представило достоверных первичных доказательств причастности его к деяниям, подпадающим под статью о контрабанде. Сам Мехрализаде указал на то, что не имел сотрудничества с Abzas Media, и всего несколько раз давал им комментарии, как и другим СМИ", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

У Мехрализаде не было деловых отношений с другими участниками по делу Abzas Media, продолжил он. "Мы указали на то, что если даже в действиях Мехрализаде были бы основательные подозрения в совершении преступления, то никакой необходимости заключать его под стражу нет.  Выдвинутое ему обвинение носит экономический характер и на период следствия он может оставаться на свободе", – отметил защитник.

Суд не удовлетворил жалобу, рассказал он. "Теперь мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", – сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Мехаризаде была подана в порядке судебного надзора и решением суда оставлена без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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Примечание:

"Суд в Баку отказался освободить из-под стражи журналиста Керимова", "Оппозиция призвала власти Азербайджана прекратить преследование журналистов", "Пять человек арестованы в Азербайджане по делу Toplum TV".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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