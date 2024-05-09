Оставлены под стражей трое обвиняемых по делу Abzas Media

09 мая 2024, 17:25

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Суд в Баку отказался перевести под домашний арест двух руководителей Abzas Media и журналиста Имрана Алиева, заключенных под стражу по обвинению в контрабанде. Защита намерена обжаловать решения суда.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля был задержан, а на следующий день арестован руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Ему предъявлены два обвинения в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова). Они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Хатаинском райсуде Баку сегодня были по отдельности рассмотрены ходатайства о переводе под домашний арест Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Имрана Алиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда, отметив, что все три ходатайства защиты не были удовлетворены.

Адвокаты Гасанли и Вагифгызы выразили несогласие с решением суда. В частности, адвокат Гасанли Зибейда Садыгова указала на необоснованность отказа в переводе ее подзащитного под домашний арест.

"Следствие продолжается, из СМИ мы знаем, что вызывают свидетелей. Однако с Ульви Гасанли следственных действий не проводится. Он вполне может оставаться на свободе под домашним арестом, а когда к нему возникнут вопросы, то может быть вызван на следствие. Увы, суд не принял наших доводов и отказал в переводе Ульви Гасанли под домашний арест. Мы подадим апелляционную жалобу на это решение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Вагифгызы Эльчин Садыгов напомнил, что его подзащитная более пяти месяцев содержится под арестом, хотя для заключения ее под стражу не было оснований.

"Она привлечена лишь на абстрактных предположениях о причастности ее к контрабанде иностранной валюты. При этом ее не задерживали с поличным при пересечении границы с деньгами. Обоснование ее заключения под стражу возможностью "скрыться от следствия" также несостоятельно. Ибо 20 ноября, когда был задержан Ульви Гасанли, журналистка находилась за рубежом и, несмотря на реальную угрозу и ее ареста, она все-таки приехала и была задержана в аэропорту. С другой стороны, уже длительное время с Вагифгызы не проводится следственных действий. По этой причины мы вновь подали ходатайство о переводе ее под домашний арест. Мы указали, что Вагифгызы, находясь под домашним арестом, по первому же вызову явится на следствие. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайства", - рассказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, суд никак не обосновал свое решение. "Судья объявил только резолютивную часть. После получения на руки решения мы подадим апелляцию", - отметил адвокат.

Адвокат Имрана Алиева оказался недоступным для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 6 мая апелляционный суд оставил в силе арест Мамедли, проигнорировав доводы о необоснованности ареста и допущенных нарушениях, сообщил адвокат.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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