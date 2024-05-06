Арест Анара Мамедли оставлен в силе вопреки доводам защиты

06 мая 2024, 13:59

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Суд в Баку оставил под стражей руководителя Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли, проигнорировав доводы о необоснованности ареста и допущенных нарушениях, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу.

С ноября 2023 года были арестованы несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд сегодня отказался удовлетворить жалобу на арест Анара Мамедли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат арестованного Эльмар Сулейманов.

Он указал на нарушения при аресте Мамедли. "При избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Анара Мамедли были допущены ряд нарушений закона, которые обычно не совершаются судами. Так, вопреки нормам статьи 51.6-1 Уголовно-процессуального кодекса судья [Хатаинского районного суда Баку] не обеспечил ведение аудиозаписи заседания. Более того, аудиозапись не была обеспечена даже после нашего ходатайства об обеспечении указанной нормы закона", - привел пример адвокат.

Также в нарушение статьи 51.7 УПК суд не обеспечил адвокату ознакомление с протоколом заседания, несмотря заявление защиты об этом, добавил Сулейманов. "Кроме того, в нарушение статьи 51-1.6 УПК в мой электронный кабинет не были размещены документы, которые должны быть выданы мне судом. Вообще по этому делу в электронный кабинет адвоката никаких документов по делу не внесено. Мне не было предоставлено официальной информации о том, направлена или нет поданная мной 2 мая жалоба на арест в Бакинский апелляционный суд. Меня не информировали о дате, времени, судьях, которые рассмотрят жалобу. Я узнал о времени заседания апелляционного суда после своего запроса в суд. В связи с этим я подал жалобу председателю Судебно-правового совета, главам Бакинского апелляционного суда и Хатаинского районного суда. Об этом я говорил сегодня и на рассмотрении апелляционной жалобы", - рассказал он.

По его словам, защита также указала на отсутствие оснований для содержания Мамедли под стражей. "Мы не видим оснований для ареста Анара Мамедли. Он не скрывался от следствия", - подчеркнул Сулейманов.

Сулейманов отметил, что в отношении Мамедли были нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о защите прав человека.

"Анара Мамедли заключили под стражу неправомерно. С другой стороны, обвинение против него, как он сам заявил, выдвинуто в связи с его общественной деятельностью", - отметил адвокат.

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых – бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям.

Как отметил адвокат, защита продолжит правовые шаги для изменения меры пресечения и подготовит ходатайство о переводе Мамедли по домашний арест. Кроме того, защита в перспективе намерена подать в ЕСПЧ заявление о неправомерности ареста Мамедли.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Мамедли. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, 18 апреля в Азербайджане был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержание также было проведено после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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