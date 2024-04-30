Анар Мамедли арестован на четыре месяца

30 апреля 2024, 21:42

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Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли обвинен по уголовному делу о контрабанде, суд отправил его в следственный изолятор на четыре месяца. Защита намерена обжаловать арест Мамедли.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан 29 апреля в Баку, когда шел забирать ребенка из детсада. Его задержанию предшествовали публикации в провластных СМИ, в которых ЦМВОД упоминался как одна из организаций, получающих средства от "западных доноров" на "подрывные цели". В тот же день силовики провели обыски в квартире Мамедли. Сегодня сестра правозащитника сообщила, что Мамедли заподозрен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media.

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых – бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям.

Официальное обвинение в контрабанде по предварительному сговору (статья 206.3.2 УК Азербайджана) предъявлено Анару Мамедли. Хатаинский районный суд Баку сегодня вечером избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльмар Сулейманов.

Он назвал решение суда «абсолютно неправомерным». «Каких-либо правовых оснований для привлечения Анара Мамедли к уголовной ответственности и заключения под стражу нет. По крайней мере, нам не представили каких-либо достоверных первичных доказательств по инкриминируемому ему преступлению», - отметил адвокат, назвав доводы следствия «мыльным пузырем».

Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана предусматривает, что «обвиняемый знакомится с материалами, представленными суду органом, осуществляющим уголовный процесс, в подтверждение законности и обоснованности заключения под стражу и содержания под стражей». Защита просила суд представить эти материалы, однако получила отказ, подчеркнул адвокат.

«Анар Мамедли заявил, что объявленное ему обвинение и утверждения о причастности его к какой-либо контрабанде не соответствуют действительности. Он отверг обвинение», - сказал адвокат Сулейманов.

Защитник также обратил внимание, что отсутствуют процессуальными основания для содержания Мамедли под стражей. Арест является крайней мерой пресечения, но Мамедли является известным в обществе человеком, имеет постоянное место жительство в Баку и может по первому вызову явиться к следователю, оставаясь на свободе.

Сулейманов добавил, что судья запретила защите вести аудио- и видеозапись процесса. На решение суда будет подана апелляционная жалоба, сказал адвокат.

В Хатаинском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Анара Мамедли. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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