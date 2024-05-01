Правозащитники сочли уловкой следствия обвинение Мамедли по делу Abzas Media

01 мая 2024, 14:50

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Следователи предъявили Анару Мамедли обвинение по делу интернет-издания Abzas Media, чтобы ослабить защиту обвиняемых, так как законодательство ограничивает число участвующих в деле адвокатов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Арест Мамедли создал угрозу работе возглавляемого им Центра мониторинга выборов и обучения демократии, отметил коллега арестованного.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли был задержан 29 апреля в Баку, когда шел забирать ребенка из детсада. Его задержанию предшествовали публикации в провластных СМИ, в которых ЦМВОД упоминался как одна из организаций, получающих средства от "западных доноров" на "подрывные цели". 30 апреля стало известно, что Мамедли заподозрен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. В тот же день правозащитнику было предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Адвокат назвал преследование и арест Мамедли безосновательными

Защита пока не располагает информацией о том, на каком основании Анара Мамедли привлекли "по делу Abzas Media", потому что у защиты нет доступа к материалам следствия, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамедли Джавад Джавадов.

"Но из того, чем мы располагаем, и представленного следственным органом в суд, можно однозначно заявить, что обвинение, выдвинутое Анару Мамедли, абстрактно", - сказал он.

По словам адвоката, основанием для привлечения Мамедли к уголовной ответственности приведены «общие утверждения о том, что в 2021-2024 годах активист ввозил иностранную валюту через бакинский аэропорт вне таможенного контроля». "Однако не указывается, в какие конкретно даты, какие суммы, каким способом ввозил Анар Мамедли. Ведь для того, что человека обвинить в преступлении «контрабанда», надо представить конкретные доказательства. Анар Мамедли сам в суде заявил, что до 2022 года включительно вообще при въезде и выезде подвергался персональному таможенному контролю и никогда при себе не имел суммы более 1000 долларов, хотя по закону без декларирования гражданин может ввозить и вывозить без таможенного декларирования суммы, эквивалентные до 10 тысяч долларов", - сказал Джавадов.

С другой стороны, по его словам, в аэропорту существует система тщательного контроля. "Если какой-то багаж вызывает подозрение, то его помечают красной лентой для последующего досмотра. Существует также система проверки ручной клади при выходе из аэропорта. Поэтому возможностей контрабанды валюты, да еще систематического осуществления этого, практически нет. Таким образом, материальные основания для ареста Мамедли отсутствуют", - сказал адвокат.

Также нет и процессуальных оснований для содержания Мамедли под стражей, добавил Джавадов. "Анар Мамедли - известный в обществе и за рубежом человек, правозащитник, дорожащий своей репутацией. Следствие не представило обоснованных доказательств того, что, оставаясь на свободе, активист может скрыться. И вообще, арест - самая крайняя мера пресечения, которую избирают, если обвиняемый представляет опасность для общества, предполагаемым свидетелям. А тут даже не ясно, в чем человека обвиняют", - отметил адвокат.

Он отметил, что Мамедли не имеет жалоб на обращение с ним, а решение об аресте будет обжаловано в апелляционном суде. "Мы подготовим жалобу, получив текст решения суда", - сказал адвокат.

18 апреля в Азербайджане был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержание также было проведено после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

Правозащитники сочли рост числа фигурантов дела Abzas Media способом ослабить защиту

Вызывает вопросы, почему Анара Мамедли, а ранее Имрана Алиева привлекли по делу именно Abzas Media, поскольку они занимались совершенно другими проектами, указал исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров.

"Складывается впечатление, что всех известных журналистов и активистов привлекают по одному делу, чтобы оставить без квалифицированной юридической защиты. В стране очень мало адвокатов, готовых выходить на политические процессы. Когда всех привлекают по одному делу, то каждый такой адвокат не может защищать не более чем одного человека. Кстати, это ограничение следствия также весьма спорное и субъективное. Согласно УПК, один адвокат не может защищать двух и более обвиняемых по одному делу, если между фигурантами есть «противоречия в интересах». То есть если обвиняемые дали показания друг против друга. Насколько я знаю, в этом деле такого нет", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник также не исключает, что Мамедли привлечен по делу Abzas Media «из-за спешки в исполнении заказа на арест». "Допускаю, что силовикам поступил спешный приказ арестовать Анара Мамедли, и они не нашли ничего другого, как привлечь его по уже готовому «делу Abzas Media», а потом его дело выделят в отдельное производство. То же самое возможно и с Имраном Алиевым", - сказал Руфат Сафаров.

Схожее мнение высказал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Число арестованных по делу Abzas Media растет. Видимо, неугодных журналистов и активистов привлекают по одному делу, чтобы затруднить им защиту. Все адвокаты, которые не боятся выходить на политические дела, уже задействованы в защите по этому делу. Обеспечивать вновь арестованных адвокатами, которые не будут опасаться добросовестно и честно выполнять свою работу, быть открытыми для прессы и международных организаций, будет сложно. К примеру, Имрану Алиеву с трудом нашли адвоката, и этот юрист согласился защищать молодого человека только при условии, что не будет общаться с прессой", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

С 2002 года в Азербайджане работал Центр мониторинга выборов, он был зарегистрирован только 1 февраля 2008 года, но уже в мае того же года суд по требованию Минюста отменил регистрацию. В 2016 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы 25 общественных объединений Азербайджана, которые попросили признать незаконными отказы в регистрации. Среди них были "Центр мониторинга выборов" и ЦМВОД, учредители которых – бывшие политзаключенные Анар Мамедли и Башир Сулейманлы. В январе 2023 года ЕСПЧ признал неправомерным отказ властей Азербайджана регистрировать ЦМВОД, назначив компенсацию ее учредителям.

Арест Мамедли поставил под угрозу работу ЦМВОД

Арест Мамедли приведет к приостановлению деятельности этой структуры, считает глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "После того, как 10 лет назад в Азербайджане в законодательство об НПО были введены реакционные изменения, деятельность институтов гражданского общества, в том числе ЦМВОД, была и так ограничена. Фактически ЦМВОД был лишен возможности осуществлять полноценный мониторинг выборов, реализовывать большие проекты по обучению наблюдателей. Если в прошлом ЦМВОД мониторингом выборов охватывал большинство регионов страны, то после изменений в законодательстве ЦМВОД проводил ограниченный мониторинг, используя наблюдателей-волонтеров. Эксперты по вопросам выборов также сотрудничали по конкретным случаям", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Сулейманлы, который в прошлом был исполнительным директором ЦМВОД.

По его словам, самой большой помехой для работы организации было отсутствие регистрации ЦМВОД. "Даже после решения ЕСПЧ о признании незаконности отказа в регистрации ЦМВОД и отмены регистрации его предшественника ЦМВ (Центра мониторинга выборов) правительство Азербайджана не зарегистрировало их, ограничившись выплатой учредителям денежных компенсаций. В полной мере не было выполнено решение ЕСПЧ о полном восстановлении прав Анара Мамедли по предыдущему уголовному делу против него. В частности, с него так и не была снята судимость. Это неисполненное решение ЕСПЧ находится на контроле Комитета министров Совета Европы под названием «дело группы Анара Мамедли». В последний раз правительство Азербайджана должно было отчитаться о мерах по исполнению этого решения до 31 марта. Но у меня нет информации, о чем было сообщено в ЕСПЧ. Но факт в том, что вместо того, что полностью оправдать Мамедли, его вновь посадили", - сказал Сулейманлы.

По его словам, в последние годы в ЦМВОД, кроме самого Мамедли, не было постоянных работников. "В последнее время у ЦМВОД и офиса-то не было. С Анаром Мамедли несколько молодых людей сотрудничали. Однако вряд ли у них хватит компетенции продолжить эту работу, тем более в условиях, когда Анар за свою общественную деятельность подвергся тюремному заключению. Вообще, после ареста Анара ЦМВОД вряд ли сможет работать. По крайней мере, осуществлять мониторинг выборов точно будет невозможно. Потому что всю работу организовывал и координировал Анар Мамедли", - считает Башир Сулейманлы.

Он убежден в невиновности Анара Мамедли. "Обвинение Анару в контрабанде абсолютно необоснованно и неправдоподобно. Анар Мамедли уже однажды был арестован, постоянно подвергался дискредитации в провластных СМИ. Стал бы он заниматься «контрабандой», подвергая себя рискам быть арестованным за уголовное преступление? Его арест уже причинил моральную травму 5-летнему сыну Анара. Ребенок привык к тому, что всегда из детского сада забирал его отец. И в день задержания Анар должен был его забрать по раньше, чтобы отвести к врачу. Теперь мальчику не могут объяснить, почему отец не приходит за ним в садик. Пока ему говорят, что папа в командировке. Но как долго это может продолжаться?" - сказал Сулейманлы.

Он отметил, что Мамедли в разводе, и ребенок сейчас остается со своей матерью. "Конечно, арест Анара негативно отразится и на материальном положении его ребенка, поскольку активист проявлял не только моральную, но и материальную заботу о своем сыне", - заметил Башир Сулейманлы.

Другой бывший член ЦМВОД, ныне глава общественной «Платформы права» Самир Казымлы также полагает, что после ареста Мамедли возглавляемая им структура приостановит деятельность.

"Деятельность ЦМВОД в последние годы была крайне ограниченной. Полгода назад, когда началась новая волна арестов представителей медиа и гражданского общества, Анар даже закрыл офис, дабы не подвергать риску молодых людей, которые сотрудничали с ЦМВОД на добровольной основе. Сейчас, после ареста Анара, вряд ли кто-то продолжит работу по организации мониторинга выборов. Во-первых, там нет таких специалистов, чтобы взять на себя реализацию подобного проекта. Во-вторых, его арест наверняка будет иметь устрашающий характер для тех, кто сотрудничал с ним, и они просто не рискнут браться за это дело. Так, что на предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться в ноябре этого года, или, может быть, раньше, если будут досрочными, вряд ли будет мониторинг со стороны ЦМВОД. А это означает, что выборы останутся без мониторинга со стороны независимой структуры, заключения которой вызывают доверие у местной и международной демократической общественности", - сказал Казымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Докладчики ПАСЕ призвали освободить Мамедли

Три докладчика ПАСЕ по Азербайджану выразили обеспокоенность по поводу ареста «одного из лидеров гражданского общества Азербайджана Анара Мамедли».

"Господин Мамедли является одним из основателей "Центра мониторинга выборов и обучения демократии", который осуществляет независимый мониторинг выборов в Азербайджане. В сентябре 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы наградила его премией Вацлава Гавела в области прав человека", - заявили докладчики ПАСЕ Лиз Кристофферсен (Норвегия) и Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания), а также докладчик по вопросу «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане» Ханна Барделл.

Они отметили необходимость пересмотра дела Мамедли. "Мы глубоко обеспокоены тем, что г-н Мамедли вновь задержан. Его адвокат заявил, что задержание связано с делом нескольких журналистов «Abzas Media», которое рассматривается независимым гражданским обществом как политически мотивированное. Мы призываем власти Азербайджана немедленно пересмотреть это дело и не допустить уголовного преследования г-на Мамедли, правозащитную деятельность которого трудно переоценить", - приводятся их слова в пресс-релизе Совета Европы, опубликованном 30 апреля на сайте ПАСЕ.

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