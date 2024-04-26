Ужесточено обвинение журналисту Имрану Алиеву

26 апреля 2024, 23:07

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Руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву, арестованному в Азербайджане, предъявлено новое обвинение по одной из статей о контрабанде, это грозит ему ужесточением наказания.

Как писал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Суд отправил Алиева под стражу на два месяца. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках.

Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Имрану Алиеву сегодня было выдвинуто новое обвинение, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» его близкие. По их информации, теперь следствие обвиняет Алиева по статье 206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно). Это обвинение добавлено к первоначальной статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК Азербайджана.

Обе статьи обвинения, предъявленные Алиеву, предусматривают одинаковые сроки – от 5 до 8 лет лишения свободы, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» эксперт в области права медиа, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

«Однако наличие обвинений по двум пунктам статьи «контрабанда» ухудшает положение фигуранта уголовного дела и влечет ужесточение предполагаемого наказания. То есть суд, оценивая правовые последствия инкриминируемых обвиняемому деяний, будет назначать срок, близкий к верхнему пределу или вовсе максимально допустимый», - сказал он.

Адвокат Имрана Алиева, как и представитель следственного органа, оказался недоступен для комментариев.

Также сегодня на совместной пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера ФРГ Олафа Шольца в в Берлине прозвучал вопрос об аресте Имрана Алиева и нарушении его прав. Отвечая на этот вопрос, Ильхам Алиев заявил «о законности арестов представителей СМИ, которые незаконно получают финансирование из-за рубежа».

«Ни одна страна не позволит вмешиваться в ее информационную среду, Азербайджан тоже защищает себя от негативного иностранного влияния (...) У нас свободная пресса, свободный интернет, нет цензуры, сотни СМИ, нет никакого давления. Если в стране есть интернет, то об ограничении свободы прессы не может идти речь», - цитирует Алиева агентство Turan.

«Что касается конкретных фактов, то следственные органы проводят расследования. Ряд СМИ незаконно получили средства из-за рубежа и привлечены к ответственности, это не значит, что можно говорить о каком-то ограничении», - добавил глава Азербайджана.

"Кавказский узел" писал также, что 22 апреля международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил арест Имрана Алиева, призвав власти Азербайджана освободить его и других заключенных журналистов, а также прекратить аресты по обвинениям в незаконном финансировании от международных доноров.

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