Свидетель по делу Abzas Media столкнулся с запретом покидать Азербайджан

04 мая 2024, 15:47

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Силовики допросили активиста Эльгиза Гахрамана как свидетеля по делу Abzas Media и уведомили его о запрете на выезд из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля в Азербайджане был задержан руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев. Его задержанию предшествовали публикации провластной прессы, которая связала Алиева с делами Abzas Media и Toplum TV. 19 апреля Алиеву было предъявлено обвинение в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media. Суд заключил его под стражу.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Активист Эльгиз Гахраман (упоминается в СМИ также как Гахраманов) сообщил сегодня, что 3 мая был допрошен в качестве свидетеля по делу Abzas Media, пишет Turan.

Активист отказался рассказать о вопросах, которые ему задавали, и объяснил свой отказ обязательством о неразглашении тайны следствия.

При этом Гахраман сообщил, что ему запрещен выезд из страны. По словам активиста, в полиции это объяснили тем, что он является свидетелем по уголовному делу, информирует агентство.

Член движения NİDA Эльгиз Гахраман в августе 2016 года был обвинен в незаконном обороте наркотиков и в январе 2017 года осужден на 5,5 года лишения свободы. Активисты сочли причиной уголовного преследования его критические публикации о конституционном референдуме. Bерховный суд Азербайджана сократил Гахраману срок наказания до трех лет, а в марте 2019 года активист вошел в число помилованных президентом.

Напомним, 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Он обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу.

Неугодных властям журналистов и активистов привлекают по делу Abzas Media, чтобы затруднить им защиту, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они пояснили, что адвокаты, готовые участвовать в политических делах, уже задействованы в деле Abzas Media, а каждый адвокат может защищать не более одного фигуранта дела.

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