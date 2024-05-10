Правозащитников встревожило решение следствия по делу Анара Мамедли

10 мая 2024, 21:48

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Уголовное дело против азербайджанского правозащитника Анара Мамедли выделено в отдельное от дела Abzas Media производство, сообщили его адвокаты. Активисты на фоне развернутой в СМИ кампании по очернению Мамедли выразили опасения, что готовится массовое преследование сотрудников НПО.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 6 мая апелляционный суд оставил в силе арест Мамедли, проигнорировав доводы о необоснованности ареста и допущенных нарушениях, сообщил адвокат.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане"

Уголовное дело против Анара Мамедли выделено в отдельное производство, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из его адвокатов Эльмар Сулейманов. "Анар Мамедли первоначально был привлечен по делу Abzas Media. Теперь по его делу будет проводиться отдельное следствие. Есть уже официальное постановление следователя", - сказал адвокат. Ему неизвестна причина данного решения.

Адвокат добавил, что 10 мая он подал апелляционную жалобу на отказ в переводе Анара Мамедли под домашний арест.

Выделение дела Мамедли в отдельное производство позволило присоединиться к его защите Эльчину Садыгову. "Меня первоначально не допустили к защите Анара Мамедли, объяснив это тем, что он привлечен делу Abzas Media, по которому я уже являюсь адвокатом другого обвиняемого. Но теперь, после того как дела Мамедли отделили от Abzas Media, я официально признан его адвокатом", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что выделение дела Мамедли в отдельное производство вызовет "проведение новых следственных действий и возможное привлечение новых лиц в качестве свидетелей, а возможно и обвиняемых".

При этом Садыгов подчеркнул, что "Мамедли отвергает выдвинутое ему обвинение в контрабанде и связывает его со своей общественной деятельностью".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов выразил тревогу по поводу отделения дела Мамедли. "Это решение принято на фоне сообщений провластной пропаганды, дискредитирующих Анара Мамедли, представления его как некого руководителя «грантовой сети», «грантового магната», координирующего «подрывную деятельность» против азербайджанского государства. В проправительственных медиа наряду с «донорами» Анара Мамедли - различными западными институтами, указывают также его "партнеров", и эти активисты могут стать потенциальными объектами внимания следствия. С большой долей вероятностью можно полагать, что вбросы в СМИ преследуют цели подготовки информационного обеспечения новых возможных арестов. Боюсь, что дело Анара Мамедли может обрести масштабы «дела ряда против местных и иностранных НПО», открытого в генеральной прокуратуре в 2014 году, когда были арестованы многие известные правозащитники страны, а десяткам лица были введены запрет на выезд за рубеж, заблокированы банковские счета», - сказал Гасанов.

Аналогичного мнения придерживается и директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов. "Дело Анара Мамедли становится уже третьим крупным делом против медиа и гражданского общества наряду с делами против Abzas Media и Toplum TV, по которым уже арестованы 15 человек, десятки были допрошены в качестве свидетелей, части из них введен запрет на выезд из страны. Установить точное число лиц, которым введен запрет на зарубежные поездки, сложно, поскольку многие предпочитают не афишировать это. Все это напоминает репрессивную волну 2014-2015 годов, когда последовали аресты руководителей ряда правозащитных НПО, десятки других независимых общественных объединений были вынуждены прекратить деятельность из-за реакционных изменений в законодательстве, блокировки банковских счетов. Руководителям некоторых организаций пришлось из-за опасений преследований эмигрировать из страны", - рассказал Гусейнов.

В 2013 году незарегистрированные Минюстом НПО в Азербайджане фактически потеряли возможность пользоваться грантами. С 2014 года закон обязывает организации каждые 90 дней сообщать в госорганы об изменениях в своих реестровых списках, введены новые правила проверок деятельности НПО и установлены новые виды нарушений, за которые полагаются крупные штрафы для НПО и их руководителей. Летом 2014 года Генпрокуратура Азербайджана заявила о возбуждении уголовных дел против целого ряда местных НПО, филиалов и представительств иностранных НПО о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В начале августа 2014 года по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, были заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

Он выразил обеспокоенность, что отдельное расследование против Анара Мамедли может привести к продолжению арестов активистов гражданского общества. "Если по делу Abzas Media были арестованы в основном журналисты, а по «делу Toplum TV” журналисты и политические активисты, то "по делу Анара Мамедли" основной мишенью могут стать главным образом гражданские активисты. Это может привести к полному устранению независимых институтов гражданского общества», - полагает Гусейнов.

Он считает несостоятельными выдвигаемые в провластных СМИ обвинения в адрес Мамедли "о незаконном получении грантов".

«Я не знаю, где там правда, где там ложь. Но истина в том, что в Азербайджане из-за реакционного законодательства невозможно легально получать гранты. В демократических государствах до определенных сумм гранты вообще не регистрируются. Ибо это безвозмездные пожертвования. Деятельность, направленная на защиту прав человека, развитие гражданского общества, свободу медиа, поддержку социально уязвимых групп, прозрачность использования государственных ресурсов априори не может считаться криминальной", - отметил Гусейнов.

5 мая проправительственное агентство Trend опубликовало статью "Контрабандные приключения Анара Мамедли и разоблачение западной сети».В ней утверждается, что "Мамедли, работающий "экспертом по выборам" с 2001 года, является "агентом влияния" Запада в Азербайджане и благодаря своим услугам стал "грантовым магнатом".

«Последней миссией Мамедли был саботаж президентских выборов 7 февраля 2024 года. Он начал кампанию, направленную на то, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов за несколько месяцев до 7 февраля. В день выборов сторонники Мамедли собирали «факты» на избирательных участках и пытались создать негатив. По информации, Мамедли получил грант в размере 350 тысяч манатов от западных донорских организаций с обещанием создать «группу наблюдателей» из 500 человек, а в день выборов создал группу всего из 15-20 человек. Планы саботажа провалились, выборы 7 февраля полностью разоблачили западную сеть", - далее говорится в статье.

Согласно материалу Trend, “350 тысяч манатов, полученные Мамедли от донорских организаций с целью устроить диверсию в день выборов, были распределены между сетями”. В статье упоминаются имена не менее шести человек, руководивших «сетями» в Баку и регионах страны.

Далее в материале упоминается деятельности Мамедли в связи с предстоящей климатической конференцией в Баку COP29. "Мамедли объединился с группой «грантополучателей» НПО и учредил организацию «Среда правосудия». Перед мероприятием COP29 они стараются сосредоточиться на таких вопросах, как "открытие сухопутных границ", "насилие в отношении женщин", "внесение изменений в законы о НКО и грантах", - отмечается в публикации.

Текст сопровождается видеоматериалом, в котором содержатся изображения неких "грантовых документов", а также фото Мамедли с международными представителями и другими активистами гражданского общества.

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