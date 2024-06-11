Севиндж Вагифгызы рассказала о насилии над арестантками в СИЗО Баку

11 июня 2024, 01:31

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Главный редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы рассказала по телефону матери, как была свидетелем, как надзиратели угрожали двум арестанткам, а затем заключили их в карцер. После этого телефонная связь оборвалась.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку отказался перевести под домашний арест двух руководителей Abzas Media, директора Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Вагифгызы, заключенных под стражу по обвинению в контрабанде. 6 июня суд также отказал Гасанли и Вагифгызы в освобождении под залог.

В Азербайджане арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media: его директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

10 июня главред интернет-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы позвонила своей матери Офелии Магеррамовой и рассказала о давлении на двух арестанток в Бакинском СИЗО-1.

"Севиндж рассказала, что 7 июня двух девушек незаконно посадили в карцер. Их в течение трех часов содержали там в наручниках. Севиндж сообщила, что это было сделано по приказу заместителей начальника СИЗО [...]. Более того, надзиратель по имени Махир угрожал девушкам тем, что, если они пожалуются на сотрудников СИЗО, то их за волосы будут таскать. В этот момент связь оборвалась", - рассказала Офелия Магеррамова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Вагифгызы не успела сообщить, за что арестанток подвергли давлению. "Я беспокоюсь, что Севиндж также подвергнется давлению за то, что по телефону сообщила о плохом обращении с женщинами. Моя дочь с детства непримирима к несправедливости. Она не может хранить молчание, если видит беззаконие", - продолжила Магеррамова.

В Пенитенциарной службе опровергли информацию о заключении двух арестанток в штрафную камеру и плохом обращении с ними. "Содержащихся в Бакинском СИЗО женщин за нарушение правил режима не заключали в штрафную камеру не только в последние дни, вообще за последний год. В Бакинском СИЗО обеспечивается личная безопасность содержащихся лиц, защищаются их законные права и интересы. Личный состав не оказывает на них давление, не допускает пыток или бесчеловечного обращения. Таких фактов не было выявлено и во время внезапного мониторинга со стороны местных и международных правозащитных организаций", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница отдела общественных связей.

Законодательство допускает заключение арестантов, в том числе женщин в штрафную камеру, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Но для этого должны быть серьезные основания. К примеру, грубое нарушение дисциплины и порядка в СИЗО. Решение о заключении женщин в карцер должно быть аргументированным с указанием причин. Надевать наручники в карцере допускается только в тех случаях, если заключенный может представлять угрозу другим арестантам или может причинить ущерб своему здоровью. Опять-таки, для принятия такого решения должны быть представлены серьезные обоснования", - рассказал Гасанов, который сам в прошлом был "узником совести".

Если женщин посадили в карцер и им угрожают физическим давлением, то, скорее всего, дело в том, что они стали отстаивать свои права.

По его словам, заключение женщин в карцер - редкая практика. "Женщины стараются преднамеренно не нарушать порядок. Если они нечаянно совершили какое-то нарушение, то администрация предпочитает не предпринимать крайних мер. Если женщин посадили в карцер и им угрожают физическим давлением, то, скорее всего, дело в том, что они стали отстаивать свои права. В тюрьмах такое "неповиновение" жестко наказывается, будь это мужчины или женщины", - отметил правозащитник.

Он отметил, что телефонные разговоры в пенитенциарных учреждениях прослушиваются. "Как только заключенный передает информацию о нарушениях закона в СИЗО и колониях, то связь обрывается. Администрации пенитенциарных учреждений всячески пытаются препятствовать утечке из СИЗО негативной информации", - заметил Гасанов.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что предание Вагифгызы огласке фактов давления на заключенных - пример, достойный для подражания. "Севиндж Вагифгызы, даже находясь под арестом, продолжает показывать положительные образцы (поведения). Она доказывает, что даже в тюрьме можно продолжать борьбу за справедливость", - написал Керимли в Facebook*.

Он также напомнил, что Вагифгызы, несмотря на уговоры родных и друзей остаться за рубежом, вернулась в Азербайджан из-за границы, зная об угрозе ареста.

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