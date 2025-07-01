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01:13, 1 июля 2025

Ульви Гасанли объявил голодовку в заключении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор Abzas Media Ульви Гасанли пожаловался на бесчеловечное обращение в пенитенциарном учреждении смешанного типа в поселке Умбакы и объявил голодовку в знак протеста. Защита назвала неправомерным перевод Гасанли из Бакинского СИЗО-1 в Умбакы, поскольку приговор еще не вступил в силу.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Ульви Гасанли 26 июня был переведен из Бакинского СИЗО-1 в пенитенциарное учреждение смешанного типа в поселке Умбакы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" 30 июня его супруга Рубаба Гулиева.

По ее словам, после перевода в другое тюремное учреждение ее мужу не позволяли связаться с семьей. "Ульви только сегодня (30 июня) позвонил. Он сказал, что пятый день проводит голодовку. Голос его звучал очень слабо. Он протестует против перевода его из СИЗО в Умбакы. Ульви сразу, в тот же день объявил голодовку. Из-за этого на него оказывалось давление, ему угрожали, заключили в карцер. Ему не передали личных вещей. После перевода в Умбакы ему даже не позволили переодеться, - рассказала Гулиева.

В Умбакы Гасанли заявили, что ему не дадут встреч с супругой из-за отсутствия у них официального брака, несмотря на то, что у них есть ребенок. "Вообще в Умбакы заключенным не дают живых встреч с близкими как в Бакинском СИЗО-1. Там можно общаться только через стеклянную перегородку", - добавила Гулиева.

Она отметила, что наряду с Гасанли в Умбакы переведены и некоторые другие фигуранты дела Abzas Media: Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде и Мохаммед Кекалов.

"Перевод этих людей в учреждение Умбакы незаконен, до вступления приговора в законную силу они должны содержаться в СИЗО. А приговор вступает в силу только после того, как его утверждает апелляционный суд, по делу Abzas Media процесс еще в стадии обжалования. Кроме того, 20 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям судья Расим Садыхов, зачитывая приговор, сообщил, что до вступления в силу приговора обвиняемые будут содержаться в Бакинском СИЗО-1", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасанли Зибейда Садыгова.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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