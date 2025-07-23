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13:43, 23 июля 2025

Арестованные журналистки Abzas Media пожаловались на жестокое обращение в бакинском СИЗО

Девушка и сотрудник полиции в тюрьме. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудницы издания Abzas Media подверглись бесчеловечному обращению за объявление голодовки в знак солидарности со своим коллегой Ульви Гасанли.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гаыимова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов - 7 лет. 

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. 

22 июля, после того, как директор Abzas Media Ульви Гасанли объявил голодовку, к его акции в Бакинском СИЗО-1 присоединились также главред издания Севиндж Вагифгызы, а также репортеры Эльнара Гасымова и Наргиз Абсаламова.

Как рассказали корреспонденту «Кавказского узла» коллеги арестованных, девушки написали официальное заявление руководителю  Бакинского СИЗО-1 Эльнуру Исмаилову, сообщив, что начинают голодовку из-за невыполнения руководством пенитенциарной службы обещания об отмене решения о переводе Гасангли в пенитенциарный комплекс Умбакы. Журналистки потребовали возвращения Гасанли в Бакинский СИЗО-1.

Однако на следующий день журналисток вывели из своих камер и поместили по отдельности в одиночные комнаты, в которых отсутствует душ, окна заперты, нет вентиляции, продолжил собеседник. Более того, Абсаламова подверглась насилию со стороны одного из руководителей СИЗО, поскольку отказывалась выходить из своей камеры. «Он пытался силой вытолкнуть её из комнаты. На руках Наргиз остались синяки», - сказал источник.

Журналистки считают, что подверглись давлению с целью прекращения ими голодовки. «Однако они заявили, что не прекратят голодовку, пока Ульви Гасанли не вернут в изолятор», — подчеркнул собеседник.

Эту информацию корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили также матери Вагифгызы и Абсаламовой – Офелия Магеррамова  и Севда Абсаламова.

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Ранее арестованные журналисты Abzas Media заявляли о взяточничестве, коррупции и пытках в бакинском изоляторе.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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