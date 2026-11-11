Жители Экажево призвали чиновников решить проблему с общественным транспортом

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Маршрутки в село Экажево Назрановского района Ингушетии ходят нерегулярно и быстро переполняются, из-за чего местным жителям приходится подолгу ждать транспорта и опаздывать на работу и учебу, пожаловались сельчане в соцсети, напомнив чиновникам про их обещание решить эту проблему.

По словам жительницы Экажево, маршрут № 122, связывающий Назрань и Магас через Экажево, обслуживают микроавтобусы малой вместимости, которые быстро переполняются и ходят нерегулярно. Другой маршрут, Экажево-2, подходит не всем жителям, а проезжающие через село маршрутки из Али-Юрта часто бывают заполнены.

"Микроавтобусы без нормальных поручней и мест. Автобусы маленькие, сразу заполняются, и к тому же бывают не всегда", – пожаловалась жительница, обращение которой привел Instagram*-паблик novosti__ingushetii24.

По ее словам, 9 ноября на маршруте работали только два автобуса, несмотря на неоднократные обещания обновить транспорт. При этом она положительно отозвалась о водителях и возложила ответственность за проблему на транспортное руководство, указав, что оно не принимает необходимых мер.

На 12.40 мск 11 ноября этот пост в Instagram*-паблике novosti__ingushetii24, на который подписаны около 182,1 тысячи пользователей, набрал 223 отметки "Нравится" и 83 комментария.

Другие местные жители подтвердили нехватка общественного транспорта в Экажево, рассказав о переполненных автобусах и длительном ожидании рейсов. "Всегда переполнены, зачем такие маленькие автобусы, а если маленькие, то хотя бы ездили вовремя, из-за них опаздываешь на работу", – написала ashatmusaevna.

"Студенты опаздывали чуть ли не на пару. Люди стояли целый час на холоде в ожидании сегодня, 9 ноября. Пожалуйста, решите этот вопрос. Экажево", – попросил пользователь zaiir.m.

"Суббота, воскресенье вообще не бывает в Экажево транспорта", – отметила merzhoeva3361.

Другие комментаторы раскритиковали организацию пассажирских перевозок и напомнили об обещаниях улучшить транспортное сообщение. "Депутаты приезжали перед выборами. Так если их послушать, то мы как в масле катаемся. Экажево-2 это самый ужасный маршрут. Шофер хороший Магомед, но он один. Почему не пустить автобус Магас – Экажево 2. Транспортное руководство работает очень плохо", – написала 000_orstho666.

"Экажево 2, это, наверное, самый худший маршрут, ни автобус не газель не проезжают через этот маршрут. Там находится районная поликлиника, паспортный стол, школа, часами приходится стоять", – пожаловалась blak_lilu.

"Интересно, куда делись автобусы, которые недавно выделили? Опять перепродали. Сказали же, один отдадут для 122 Экажево-Рынок-Магас", – выразила сомнение asiya_bekova.

Пользователи также рассказали об аналогичных проблемах с общественным транспортом в других населенных пунктах Ингушетии. "В Центр-Камазе тоже такая же проблема с 13 маршруткой! Её практически не бывает. Я не могу выйти на работу, потому что этой маршрутки не бывает. Приходится ездить с пересадками, а на такси не каждая девушка может поехать, да и невыгодно это. Помимо меня, стоят постоянно люди в ожидании этой маршрутки. Пожалуйста, услышьте нас и решите проблему, очень просим", – написала desspina.0.

"К большому сожалению у нас в Кантышево тоже самое. Стоим на "Школьном" часами, и остановки нет, чтобы от дождя, снега укрыться. На два села одна маршрутка едет. Потом другую ждём тоже самое", – сообщила aza.ch_ll.

На 12.40 мск на сайте администрации Назрановского района нет комментариев относительно жалобы жителей Экажево на проблему с общественным транспортом.

"Кавказский узел" также писал, что в Ингушетии длительное время остаются актуальными проблемы с общественным транспортом, особенно в отдаленных населенных пунктах. Так, 28 мая 2024 года жители высокогорных сел пожаловались на тесноту и недостаточную вместимость закупленных властями автобусов. Жительница селения Мужичи Фатима рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в часы пик 17-местные автобусы переполняются пассажирами, которые едут на работу и учебу. Директор местной школы Тамара Бесаева подтвердила, что автобусы на маршруте через несколько населенных пунктов часто бывают переполнены. Жительница Джейраха Ася Цицкиева сообщила о сокращении автобусного сообщения с отдаленными селами после закрытия местного филиала транспортного предприятия в марте 2022 года. По ее словам, из-за этого практически прекратились рейсы в Гули, Ляжги и Эзми.

26 декабря 2022 года заведующая фельдшерским пунктом села Гейрбек-Юрт Ася Аксагова пожаловалась на нерегулярное движение автобуса, из-за чего местные жители испытывали трудности с поездками в Назрань, в том числе для покупки лекарств. "В наше село автобус ходит не по расписанию, а по настроению водителя. Может вообще не приехать, и такое бывает часто. Может опоздать на час-полтора, когда желающие поехать в Назрань уже разошлись по домам, отчаявшись дождаться автобус", – рассказала Аксагова корреспонденту "Кавказского узла".