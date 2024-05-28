Жители высокогорных сел Ингушетии пожаловались на неудобство новых автобусов

28 мая 2024, 01:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые автобусы малой вместимости, которые власти Ингушетии закупили для поездок в высокогорные населенные пункты, слишком тесны, пожаловались сельчане. Водители вынуждены совершать рейсы на старых автобусах, которые не только более вместительны, но и больше приспособлены для езды по горным дорогам.

Жители предгорных сел Ингушетии пожаловались на качество автобусов, на которых они ездят на работу. По их словам, эти низкопольные автобусы не годятся для горных дорог, кроме того они вмещают небольшое количество пассажиров. Особенно страдают жители сел Нестеровская, Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун, пишет телеграм-канал ingterpol_new.

В конце декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от новых автобусов работникам государственного автотранспортного предприятия. По его словам, это первая партия из 58 машин, пять из которых предназначены для перевозки маломобильных граждан, пишет "Интерфакс".

По словам Калиматова, к ему поступило много жалоб от жителей республики по вопросам устаревшего автобусного парка, особенно в отдаленных селах, например Аршты или поселений Малгобекского, или Пригородного районов.

Всего в Ингушетию поступило 78 автобусов малого класса - "Газель City", "Газель Next" и каркасный городской автобус "Газель".

"Основная часть транспортных средств уже работа"т на маршрутах. Это была первая партия новых автобусов, ключи от которых глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов лично вручил водителям новеньких "Газелей" - пассажирского транспорта общего пользования", - сказал 27 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы руководителя республики.

Среди тех, кто получил ключи от "Газель-Сity" - водитель с 40-летним стажем, житель Джейрахского района Исмаил Цицкиев. По его словам, для того чтобы водить машину по горным дорогам, нужно сначала пешком пройти по самым сложным участкам. "Сейчас горные дороги в нашем районе находятся в хорошем состоянии: асфальтированы, везде на дорогах четкая разметка, дорожные знаки, где поворот, где широкая дорога, а где она сужается. Да еще предупреждающие знаки о том, на каком участке может случиться камнепад, особенно после дождей. И все равно для горных дорог нужны автобусы с хорошей проходимостью, которые даже в снегопады смогут одолеть крутой подъем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Цицкиев рассказал, что свой первый рейс на новой "Газели" он должен был совершить по маршруту Джейрах - Гули. "На своем старом ПАЗике и на старой "Газели" я легко одолевал подъем в Гули. С самого начала рейса пошли проблемы из-за "лежачих полицейских". Новая машина низкопольная, все время "цепляла" за эти надолбы на дороге. Горные дороги всегда готовы преподнести "сюрприз" - если накануне все было чисто, то за ночь то там, то здесь с горы скатится камень. Пару раз пришлось камень, валявшийся на дороге, зацепить пандусом, который выдвигался и был предназначен для детских и инвалидных колясок, чтобы легче было заезжать в салон автобуса. Пандус пришлось снять, потому что через бревенчатый мост в селе Ольгети с таким низким полом, да еще и с пандусом на такой машине не проеду. Не смог я доехать и до села Гули. Это в нашем районе самое дальнее село, туда ведет крутой подъем. Так что шестеро студентов и пять женщин в тот день остались дома. Они могли, конечно, заказать такси, но это для нас, жителей Джейраха, слишком дорогое удовольствие – 400-500 рублей в один конец", - рассказал о своем первом дне работы на новой машине Исмаил. Вечерние и дневные рейсы собеседник "Кавказского узла" до сих пор совершает на старой "Газели" и на ПАЗике.

Художница, педагог Дома детского творчества и юношества в Джейрахе Ася Цицкиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что новости об обновлении автобусного парка в республике впервые стали звучать летом прошлого года. "До этого я в Нальчике совершила пару поездок по городу от автовокзала до Долинска, где расположены все санатории Нальчика. Это недалеко, но из маршрутки я вышла на полусогнутых и минут пять не могла идти, разминала ноги. Сиденья были расположены так близко друг к другу, что приходилось сидеть, подняв колени чуть не до подбородка. К выходу я протискивалась боком, хотя упитанной матроной меня можно назвать лишь с большой натяжкой", - рассказала она.

По ее словам, она в интернете нашла всю информацию о том, какие автобусы собираются приобретать для горных районов республики. Убедившись, что это такие же автобусы, что и в Нальчике, она решила написать письмо министру Бадму Дорджиеву. Во-первых, чтобы он посодействовал в восстановлении Джейрахского филиала ГУП "Ингушавтотранс", потому что после того как его ликвидировали в марте 2022 года, практически прекратилось автобусное сообщение с дальними селами, такими как Гули, Ляжги и Эзми. "Раньше туда ездили автобусы Джейрахского филиала, а когда его закрыли, то и автобусы у нас забрали. Наш район находится на отшибе, назрановские автобусы привозят пассажиров в 16.00 мск и уезжают, потому что "ночуют" в Назрани. И приезжают за теми, кто учится в Назрани или работает там, рано утром, чтобы люди успели на занятия и не опаздывали на работу", - рассказала Цицкиева.

По ее словам, хотя филиал закрыли, туда ездят по собственной инициативе ветераны-водители, братья Цицкиевы на своих стареньких ПАЗах и "Газелях", "чтобы жители труднодоступных сел не чувствовали себя оторванными от внешнего мира".

Мы очень сильно сомневаемся, что эти автобусы будут пригодны для тех, кто живет в горных селах, слишком они малы и тесны

В своем письме министру Ася и все подписанты этого письма, а их более 30 человек, хотели предостеречь руководство республики, чтобы не покупали эти автобусы для горных районов. И на собственном опыте объясняли, почему для Ингушетии нужны совсем другие автобусы, а не "Газели", предназначенные для пассажирских перевозок по городским и междугородним маршрутам. "Мы бы хотели, чтобы вы прислушались к нашему мнению, потому что мы очень сильно сомневаемся, что эти автобусы будут пригодны для тех, кто живет в горных селах, слишком они малы и тесны. Нам кажется, что никакого комфорта мы не будем испытывать, сидя в салоне такого тесного автобуса", - говорится в этом послании чиновнику.

"Мы также надеялись, что хоть кто-то обратит внимание на наше письмо. Правда, позвонила девушка, сказала, что получили в министерстве наше письмо, попросила электронный адрес, на который нам пришлют ответ. Прошел без малого год. Ответа нет", - печально резюмировала Ася.

Жительница Джейраха Написат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 25 мая ездила в Назрань на рынок. "Эти новые автобусы для тех, кто отправляется по своим делам с маленькой женской сумочкой и на короткие дистанции. Мне же после покупок всякой снеди на рынке возвращение домой в переполненной новой "Газели" полтора часа езды показалось пыточной вечностью. Никакого комфорта, который обещал глава республики, когда представлял новые автобусы, сплошное мучение. Хотелось бы, чтобы в одну из поездок в таком автобусе с пассажирами по маршруту Назрань-Гули ехал бы кто-то из членов правительства, желательно упитанного телосложения, чтобы он на себе почувствовал все "прелести" рекламируемого им автобуса", - сказала она.

Неужели некому было подсказать, что такие машины предусмотрены для города?

Ее горячо поддержала жительница селения Мужичи Фатима. Многодетная мама, она вынуждена ездить на работу в Сунжу, где работает продавцом. "Чья это была идея закупить такие автобусы и поставить их на маршруты в горные районы республики? Неужели некому было подсказать, что такие машины предусмотрены для города? Ведь даже в характеристиках на эти автобусы ни слова нет, что они пригодны работать на горных дорогах!" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, ей приходится ездить в часы пик, когда все торопятся на работу, на учебу, а вечером все возвращаются домой. "Этот автобус, где всего 17 посадочных мест, забит бывает до предела, только что на крышу еще не залезают пассажиры. О каком комфорте тут кто-то говорил, когда целый день на ногах, а в автобусе, если повезет занять свободное место, ноги некуда вытянуть, сидишь скукоженной, а у тебя в это время на голове кто-то сумку пристраивает. Это называется комфортом?" - ее возмущению нет предела.

По ее словам, самый пригодный для горных дорог транспорт – ПАЗики: они не такие красивые, как эти "Газель City", зато надежные, просторные и удобные.

"Сельское поселение Мужичи - одно из самых дальних сел, которые расположены в горах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор средней школы Тамара Бесаева. Она подтверждает слова Фатимы, что в час пик в любое время года автобусы всегда переполнены. "Ведь наш маршрут пролегает через четыре населенных пункта, и в каждом около десятка, а то и больше людей, которые работают далеко за пределами нашего района. Есть даже такие, которым приходится ездить на работу в Малгобек", - отметила Бесаева.

Сельчане пару раз проехали на новом автобусе до Нестеровки, а обратно возвращались на старой "Газели"

"В нашем селе нет мастерской по ремонту обуви, нет ателье, парикмахерской. Нет даже ксерокса. И за всем этим приходится ездить или в станицу Нестеровскую, или же в Сунжу. Автобусы ходят регулярно. В Мужичи тоже передали два новых автобуса, но водитель от одного отказался, предпочитает ездить на старенькой "Газели". Сельчане пару раз проехали на новом автобусе до Нестеровки, а обратно возвращались на старой "Газели", - рассказала директор школы.

По ее словам, на новых автобусах можно ездить на короткие расстояния в пределах одного населенного пункта, а если нужно из Сунжи ехать домой в Мужичи – а это два-три часа в пути, то все стараются добираться на ПАЗике или же на "Газели" старой модификации.

Тамара отметила еще одну особенность в поведении пассажиров. "По нашим обычаям, мужчина не должен касаться чужой женщины. А тут автобус, модель новой модификации, где всего 14 или там 16 мест, переполнен женщинами и детьми. Даже если и есть свободное в уголке пространство, где человек может примоститься, то обычно мужчины предпочитают не рисковать. Ведь на следующей остановке в автобус зайдет еще несколько пассажирок, толпа спрессуется и нашего героя невольно толкнут в сторону стоящей неподалеку женщины. А это уже нонсенс", - отметила она.

Ее слова подтвердила Лида, медсестра из Сунженской больницы. "Я после дежурства ехала домой в Галашки. Автобус - новая "Газель" - пришел вовремя, в салон набилось много женщин. С объемной сумкой и пакетами зашла молодая мама, в одной руке держала годовалого малыша, другой придерживала битком набитую сумку, закинув ее на плечо. "Свекровь проведывали, она после операции, муж остался с матерью. А мне домой надо, дети одни со старой бабушкой", - виновато сказала она пожилой женщине, которая уступила ей место. Трое мужчин стояли на остановке, видимо, надеялись, что будет посвободнее, тогда они тоже поднимутся в автобус. Но видя, что в салоне "Газели" пассажиров, как сельдей в бочке, вздохнули и пошли к месту, где парковались такси", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как сказал корреспонденту "Кавказского узла» начальник автостанции города Магас Муса Харсиев, который семь лет проработал директором Джейрахского филиала ГУП "Ингушавтотранс", в республике автобусы будут работать на 40-45 маршрутах. Движение автотранспорта контролируется, значительных задержек с прибытием и отправлением на линию автобусов не наблюдается. Муса не стал комментировать пригодность полученных автобусов к работе в горных условиях. Он только подчеркнул, что многое в работе автобусов на линии зависит от профессионализма водителей, от их умения находить единственно верное решение в сложной дорожной ситуации. "Такие водители есть, которые работают на транспорте не одно десятилетие. Это наш золотой запас, их знания и опыт работы в горах нужно брать на вооружение при решении некоторых производственных вопросов", - сказал Харсиев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.