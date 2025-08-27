Журналисты Abzas Media выступили с отводом составу апелляционного суда в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемые по делу Abzas Media во время рассмотрения их апелляционной жалобы выступили с отводом составу суда. Отвод был оставлен без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку 20 июня приговорил журналистов и сотрудников азербайджанского интернет-издания Abzas Media к длительным срокам по обвинениям в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - по 8 лет, а Мохаммед Кекалов – 7,5 лет.

5 августа, на 17 сутки акции, директор Abzas Media Ульви Гасанли прекратил голодовку, которую проводил в пенитенциарном комплексе в Умбакы в знак протеста против нарушения его прав. Он возобновил прием пищи по просьбе родных и в связи с назначенным заседанием апелляционного суда по делу.

26 августа в Бакинском апелляционном суде на процессе по делу Abzas Media, осужденная главред издания Севиндж Вагифгызы выступила с отводом составу суда и ее поддержали другие фигуранты дела. В частности, Вагифгызы усомнилась в объективности председательствующего на процессе судьи Заура Ахмедова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Эльчин Садыгов.

Журналистка обратила внимание на то, что Ахмедов является сыном депутата парламента многих созывов Вахида Ахмедова.

«Севиндж также обратила внимание на то, что судья много лет работал в органах прокуратуры, а прошлом году был уволен с должности прокурора Гарадагского района. Не имея никакого опыта, был назначен судьей апелляционной инстанции», - в рассказала мать журналистки Офелия Магеррамова.

Кроме того, по ее словам, Вагифгызы указала, что другая судья Мухрибан Гараева на предыдущем заседании 12 августа проявила предвзятость к обвиняемым. Так, когда обвиняемые журналисты заявили, что им не слышно выступлений участников процесса судья бросила им: «не поясничайте».

Однако судьи оставили отвод нерассмотренным, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Бакинском апелляционном суде.

Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".