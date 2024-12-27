Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

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25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет “Азербайджанских авиалиний”, летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 34 человека, выжили 29. Причиной крушения авиакомпания назвала "внешнее физическое и техническое вмешательство".

Самолет Embraer 190, принадлежащий “Азербайджанским авиалиниям” (Azerbaijan Airlines, AZAL), в 06.49 мск вылетел из Баку и направился в Грозный, но на подлете к городу примерно в 08.20 мск внезапно развернулся и последовал в сторону города Актау в Казахстане. В 08.35 мск борт подал сигнал бедствия из-за отказа системы управления. “В 11:28 (09.28 мск) связь с экипажем была потеряна, после чего воздушное судно столкнулось с землей”, – сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев . Самолет упал в нескольких километрах от посадочной полосы.

"Физическое и техническое вмешательство"

27 декабря 2024 года авиакомпания AZAL заявила о приостановке рейсов несколько городов России, объяснив что такое решение, учитывает потенциальные риски для безопасности полетов. Оно основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190 вследствие физического и технического внешнего вмешательства .

27 декабря 2024 года глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что “обстановка в аэропорту Грозного была сложная”, был густой туман. В момент, самолет AZAL подлетал к Грозному, в аэропорту действовал план "Ковер" из-за атаки беспилотников . Режим "Ковер", предусматривает “немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – сказал Ядров .

Ранее в Грозном заявляли, что рейс не был принят по погодным условиям – из-за сильного тумана . Также указывались версии крушения – столкновение со стаей птицhttps://t.me/dayaz/25640, и взрыв баллона на борту лайнера .

Подробнее об атаках дронов на Чечню рассказано в справке “Кавказского узла”.

Реакция России

26 декабря 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы. “До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать”, – заявил он, напомнив, что Путин выразил выразил соболезнования семьям погибших в Актау .

На следующий день Рамзан Кадыров поручил оказать помощь, в том числе финансовую, семьям погибших и пострадавших, заявил зампредседателя правительства Чечни Хасан Хакимов .

27 декабря 2024 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге, что в Кремле "безусловно, видели" заявление азербайджанского депутата Расима Мусабекова о том, что Россия должна извиниться за попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету, но по-прежнему не комментируют эту ситуацию, пока не будет завершено расследование катастрофы”.

Реакция Азербайджана

25 декабря 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, летевший в Санкт-Петербург на саммит глав государств-участников СНГ, вернулся в Баку. Для расследования причин крушения самолета, летевшего из Баку в Грозный, была создана государственная комиссия. 26 декабря 2024 года Алиев объявил днем траура в связи с катастрофой самолета.

Авиакомпания AZAL опубликовала список пассажиров на борту разбившегося самолета и заявила, что пострадавшим и родственникам погибших будет выплачена компенсация. Также авиакомпания приостановила полеты в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу и Грозный .

Депутат парламента Азербайджана, член комитета парламента Азербайджана по международным отношениям Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность за крушение рейса Баку - Грозный. “Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно", - привело 26 декабря слова депутата агентство Turan. “Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал Мусабеков .

Заявление депутата парламента получило широкую поддержку в соцсетях и СМИ .

26 декабря 2024 года проправительственное агентство Caliber.Az со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщило, что "самолет AZAL, направлявшийся по маршруту Баку-Грозный, подвергся атаке на подлете к городу Грозный системой российской ПВО "Панцирь-С". Более того, в результате использования систем РЭБ российской стороной была полностью парализована система связи азербайджанского борта. Именно в связи с этим обстоятельством самолет исчез с радаров в российском авиационном пространстве и был восстановлен только в районе акватории Каспийского моря, говорится в сообщении. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате .

Издание особо отметило, что "согласно российским же источникам, в момент совершения рейса над территорией Чечни российские ПВО пытались сбить украинские БПЛА", сославшись на заявление главы Совбеза Чечни Хамзата Кадырова об отражения атаки дронов над Чечней. “Почему над Чечней не была объявлена бесполетная зона – большой вопрос", – говорится в сообщении .

Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни, заявил 27 декабря 2024 года источник издания Day.az в администрации президента Азербайджана. "Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сообщил источник в АП .

Реакция Казахстана

В Казахстане по факту катастрофы создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. В ее состав вошли специалисты транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. Расследование находится на особом контроле генерального прокурора и главы МВД .

В Казахстан для расследования авиакатастрофы прибыли специалисты компании Embraer.

Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, по сообщению ktk.kz, что обстоятельства трагедии расследуют совместно специалисты из Казахстана, Азербайджана и России и три стран ”не заинтересованы скрывать информацию” и призвал верить “информации только из официальных источников” .

Telegram-канал Baza сообщил, что снимавшего место падения самолета блогера Азамата Сарсенова, снимки и кадры которого разошлись в СМИ и соцсетях, арестовали на 10 суток за неповиновение полиции .

Мнения бакинских аналитиков

Все опрошенные “Кавказским узлом” эксперты отметили, что надо дождаться результатов расследования. Военный аналитик информационного агентства Turan Шахин Гаджиев указывает на то, что имеющаяся неофициальная информация, например расшифровка переговоров пилотов с диспетчерами , дает основания полагать, что проблемы у самолета начались в небе над Чечней. Гаджиев ссылается на данные интернет-сервиса Flightradar24, который сообщил, что самолет AZAL вблизи города Грозный подвергся глушению и спуфингу GPS (подмена транслируемого спутниками сигнала GPS более сильным сигналом с наземной станции, - прим. "Кавказского узла"). Также он ссылается на видео кадры обломков самолета на земле,на которых видны многочисленные отверстия на борту воздушного средства и его хвостовой части. То есть, по мнению Гаджиева, самолет не был сбит, а был подбит. Взрыв мог произойти на расстоянии от самолета, осколки могли поразить его. Кстати, по информации из СМИ примерно в это же время российским ПВО был сбит в этом районе украинский БПЛА, отметил аналитик.

Бывший офицер Службы госбезопасности Азербайджана, полковник запаса Ильхам Исмаил также считает, что причиной крушения самолета могло стать внешнее воздействие. Он полагает, что поражения похожи на следы осколков зенитной ракеты. В этом случае самолет может определенное время оставаться в полете, поскольку система управления и гидравлика постепенно выводится из строя. “Возможно, если бы пилоты получили бы разрешение на посадку на ближайших аэродромах, удалось бы еще благополучно посадить самолет и избежать жертв.

Бывший военный летчик, полковника-лейтенант запаса Мирза Фараджев обратил внимание на сообщения экипажа о нехватке кислорода, что по его мнению, может указывать взрыв баллона с кислородом в самолете. Утечка могла привести к выводу из строя системы управления, гидравлики приборов, что вынудило пилотов фактически вести самолет на ручном управлении. Фараджаев отметил мастерство экипажа, который смогу довести самолет до земли. Однако он также отмечает, что причиной взрыва кислородного баллона могли стать "и внешнее воздействие, и нарушения правил эксплуатации".

Мнение российских военных экспертов

Российские военные эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", указали, что характер повреждений самолета не подтверждает версию о причастности к его падению систем ПВО и связи с атакой дронов в Чечне. По их мнению, следует дождаться выводов комиссии.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр исключает, что самолет мог быть сбит системами ПВО – “там всех прошило бы шрапнелью, и пассажиров, и экипаж”. “Есть очевидные вещи: если по самолету попала шрапнель, то самолет сбит системами ПВО, если же нет следов от попадания шрапнели, то и не о чем говорить”, – уверен эксперт.

Военный эксперт Александр Храмчихин считает удивительным, “как самолет долетел до Актау, если в Чечне по самолету попали системой ПВО. Это на самом деле похоже на фантастику. Исключаю также возможность, что самолет мог быть поврежден, но при этом смог столько пролететь. Это не похоже на правду”, - полагает он.

Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что невозможно будет скрывать настоящую причину катастрофы. Он уверен, что когда самолет сбивают, практически никогда не бывает выживших. “Потом, совершенно очевидно, что невозможно скрыть, например, раны на телах, если есть на них следы от шрапнели – поражающего элемента”, – считает он.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков полагает, что Версия сбитого самолета раскручивается дилетантами. По его словам, российская система ПВО способна отличить гражданский самолет от других, в ином случае “каждый день бы падали гражданские самолеты”. Также он заявил "Кавказскому узлу”, что осколки от взрыва калиброванные, всегда одного размера, а при попадании ракетой “самолет не мог бы маневрировать и улететь так далеко".

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