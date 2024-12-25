RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:48, 25 декабря 2024

Состояние пострадавших при крушении самолета Баку - Грозный названо крайне тяжелым

Крушение самолета Баку-Грозный. 25 декабря 2024 г. Фото: Телеграм / prokadrykz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

27 человек выжили при падении самолета, летевшего из Баку в Грозный, уточнили в МЧС Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау. По предварительной информации, на борту рейса были 67 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщалось о 25 выживших.

27 выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау, из них трое детей, передает со ссылкой на МЧС Казахстана РИА "Новости".

Пострадавшие при крушении самолета находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

На борту потерпевшего крушение самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 - России, шесть - Казахстана, три - Киргизии, уточнило агентство в своем телеграм-канале.

Президент Казахстана поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета. Также он распорядился направить врачей из Астаны в Актау для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:23, 25 декабря 2024
25 человек выжили при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний"
10:21, 25 декабря 2024
1
 Самолет рейса Баку - Грозный упал в Казахстане
10:02, 25 декабря 2024
Беспилотник взорвался под Малгобеком
09:18, 25 декабря 2024
Один человек погиб при взрыве в торговом центре во Владикавказе
09:08, 25 декабря 2024
Беспилотник сбит над акваторией Азовского моря
14:23, 24 декабря 2024
1
 Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе
Все события дня
Новости
Крушение самолета Баку-Грозный. 25 декабря 2024 г. Фото: Телеграм канал Telegram / prokadrykz
11:23, 25 декабря 2024
25 человек выжили при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний"
Момент падения самолета. Кадр из видео: https://t.me/ladakz
10:21, 25 декабря 2024
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Казахстане
Война в Сирии. Фото: tao2017. https://ru.wikipedia.org/
16:42, 10 декабря 2024
Аналитики указали на риски для династий у власти на Кавказе после падения режима Асада
Альбина Сексова. Фото: Reylano. https://ru.wikipedia.org
09:48, 11 ноября 2024
Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами
Мужчины с флагом Азербайджана. Фото: создано при помощи программы Copilot
22:45, 24 сентября 2024
Пять граждан Азербайджана вернулись домой после задержания в Чечне
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:16, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
Слабое условие перед дискуссией о Карабахе
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
2
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
15:24, 24 декабря 2024
Ветер с Апшерона
9
Неуместная идеология восхваления не нашей победы
Все блоги
Справочник
Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Участники молебна в Элисте. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла". Праздник Зул в Калмыкии

Кадр захвата заложников в колонии Суровикино. Скриншот https://t.me/bazabazon/28619 и https://t.me/vchkogpu/50215 Главное о захвате ИГ* заложников в Суровикино

Блогеры
Фото
09:16, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
Слабое условие перед дискуссией о Карабахе
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
2
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
15:24, 24 декабря 2024
Ветер с Апшерона
9
Неуместная идеология восхваления не нашей победы
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
10:26, 24 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Прекрасная арцахоперспектива в Полинезии
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мазут на пляже Анапы. Фото: Телеграм канал MoreOz / T.me
25 декабря 2024, 10:59
Экологи назвали сроки восстановления Черного моря после разлива мазута

Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti
24 декабря 2024, 19:30
Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше