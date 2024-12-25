Состояние пострадавших при крушении самолета Баку - Грозный названо крайне тяжелым

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27 человек выжили при падении самолета, летевшего из Баку в Грозный, уточнили в МЧС Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау. По предварительной информации, на борту рейса были 67 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщалось о 25 выживших.

27 выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау, из них трое детей, передает со ссылкой на МЧС Казахстана РИА "Новости".

Пострадавшие при крушении самолета находятся в крайне тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

На борту потерпевшего крушение самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 - России, шесть - Казахстана, три - Киргизии, уточнило агентство в своем телеграм-канале.

Президент Казахстана поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета. Также он распорядился направить врачей из Астаны в Актау для оказания помощи пострадавшим, передает ТАСС.

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