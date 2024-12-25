25 человек выжили при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний"

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Выжившие в авиакатастрофе рейса Баку - Грозный доставлены в больницу в Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау. По предварительной информации, на борту рейса были 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

25 человек выжили при крушении самолета близ Актау, они доставлены в больницу, пишет со ссылкой на МЧС Казахстана "Интерфакс".

Крушение потерпел самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL. По предварительным данным, после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение сесть на запасном аэродроме в Актау, передает РИА "Новости".

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