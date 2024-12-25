Самолет рейса Баку - Грозный упал в Казахстане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау, сообщает со ссылкой на МЧС Казахстана "Интерфакс".

"Данные о пострадавших уточняются. В экстренных службах сообщили, что разбившийся лайнер принадлежал компании Azerbaijan Airlines", - пишет агентство.

На место крушения прибыли 11 единиц техники МЧС, сообщает в своем телеграм-канале МЧС Казахстана.

"По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в публикации.

На борту рейса были 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает анонимный телеграм-канал Baza. Публикация проиллюстрирована видероликом, снятым с территории аэропорта. На кадрах видно, как летящий высоко в небе лайнер заходит в пике и стремительно снижается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.