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09:29, 28 февраля 2025

Власти Азербайджана сочли запоздалым заявление Кадырова о крушении самолета AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В правительстве Азербайджана сочли запоздалыми, но приемлемыми награждение бортпроводников самолета AZAL и высказанные Рамзаном Кадыровым соболезнования.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля Рамзан Кадыров заявил, что решил представить к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой" выживших бортпроводников Embraer E190 Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. В Грозном будет установлена мемориальная плита в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил глава Чечни и выразил соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших.

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Позиция, озвученная главой Чечни, сочтена приемлемой для Азербайджана, хоть и последовала с опозданием, сообщил источник в правительстве Азербайджана.

"Проведенное расследование показало, и у азербайджанской стороны также есть точные сведения, что руководство Чечни не имело в этом ни вины, ни участия", - пояснил он. Источник высказал мнение, что виновными в инциденте с самолетом являются российские военные, пишет Trend.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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Автор: "Кавказский узел"

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