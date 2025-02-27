Кадыров представил к награде выживших бортпроводников самолета AZAL

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Бортпроводники рейса Баку-Грозный, выжившие в авиакатастрофе, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой, а в Грозном будет установлена мемориальная плита.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе, указав, что самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения. Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали аналитики.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что принял решение"наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой»", - написал он в своем Telegram-канале.

В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита, сообщил глава Чечни. Он таке он имени жителей Чечни выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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