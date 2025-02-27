RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:24, 27 февраля 2025

Кадыров представил к награде выживших бортпроводников самолета AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бортпроводники рейса Баку-Грозный, выжившие в авиакатастрофе, представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой, а в Грозном будет установлена мемориальная плита.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе, указав, что  самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения. Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали аналитики.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что принял решение"наградить выживших членов экипажа пассажирского самолёта Embraer E190 азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в ходе рейса Баку-Грозный в декабре прошлого года. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, проявившие исключительное мужество и высокий профессионализм, представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой»", - написал он в своем Telegram-канале.

В память о жертвах авиакатастрофы в Грозном будет установлена мемориальная плита, сообщил глава Чечни. Он таке он имени жителей Чечни выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. 

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:57, 27 февраля 2025
Владельцу заправки в Новом Хушете продлен срок домашнего ареста
13:48, 27 февраля 2025
Мазут обнаружен на трех участках побережья в Анапе
13:39, 27 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
12:36, 27 февраля 2025
3
 Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери
04:09, 27 февраля 2025
Житель Калмыкии заподозрен в разжигании национальной вражды
00:13, 27 февраля 2025
Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Крушение самолета под Актау. 25 декабря 2024 г. Фото: МЧС Республики Казахстан
19:46, 19 февраля 2025
Пострадавшие в авиакатастрофе под Актау выписаны из клиник Баку
На месте крушения рейса Баку - Грозный. 25 декабря 2025 г. Фото: Акимат Мангистауской области
12:44, 5 февраля 2025
Бакинские аналитики сочли чрезмерно осторожным отчет о крушении Embraer
Спасатели у самолета Баку-Грозный, разбившегося близ Актау. Скриншот фото МЧС Казахстана от 26.12.24, https://t.me/qr_tjm/19968
04:07, 5 февраля 2025
Минтранс Азербайджана прокомментировал отчет о крушении лайнера AZAL
Крушение самолета "Азербайджанских авиалиний". Фото: https://musavat.com/news/opasnyj-dlya-zdorovya-preparat-svobodno-otpuskaetsya-aptekami_1142012.html
16:18, 3 февраля 2025
Бакинские аналитики разъяснили молчание властей о причинах крушения самолета
Флаги России и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
06:30, 29 января 2025
Посла России пригласили в МИД Азербайджана из-за публикаций о крушении лайнера AZAL
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:39, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Мнение об азербайджанцах в российской армии
Фото
08:42, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
6
О том, как опасно журналистам служить политике
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Блогеры
Фото
16:39, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Мнение об азербайджанцах в российской армии
Фото
08:42, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
6
О том, как опасно журналистам служить политике
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Фото
11:55, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия в Ходжалинском геноциде
Фото
11:19, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Страх от пальмового масла
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
27 февраля 2025, 16:49
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/11809
27 февраля 2025, 14:14
Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru
27 февраля 2025, 13:03
Делимханов повторил угрозы "евроичкерийцам"

Игбал Абилов. Фото: Ульвия Али https://www.meydan.tv/
27 февраля 2025, 12:07
Игбал Абилов оставлен под стражей

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше