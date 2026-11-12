×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:17, 12 ноября 2026

Политологи оценили перспективы Армении в ОДКБ после лишения права голоса

Флаги ОДКБ и стран-участниц. Фото: пресс-служба Минобороны Армении https://mil.am/en/news/5490

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишение Армении права голоса в ОДКБ не повлечет автоматически ни ее выхода из блока, ни "новых событий" для Южного Кавказа, считают Карен Игитян и Дмитрий Солонников. В ОДКБ обеспокоены сотрудничеством Еревана с НАТО и могут инициировать исключение Армении, заявили Алексей Мухин и Павел Данилин. 

Как писал "Кавказский узел", Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 11 ноября рассматривала вопрос о лишении Армении права голоса. Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ постановили лишить Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации, сославшись на двухлетнюю неуплату Ереваном членских взносов. 

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года объявил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено"; в декабре 2024 года он исключил возвращение Армении в ОДКБ. Точка невозврата в отношениях ОДКБ и Армении пройдена, страна не считает себя участницей блока и исключает возможность возвращения туда, заявил политик. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ лишь закрепило в правовом поле выбранный Ереваном курс в отношениях с организацией, считает политолог, преподаватель Российско-армянского университета в Ереване Карен Игитян. Он пояснил, что “сугубо формальный характер” членства Армении в объединении теперь получил процедурное оформление. 

Решение не повлечет автоматически выхода Армении из ОДКБ, но она не сможет влиять на повестку организации и принимаемые решения. По словам Игитяна, Ереван не пока заинтересован в окончательном выходе из блока, который формально сохраняет за Арменией “гарантии коллективной обороны по базовому договору”. 

Пашинян избегает ответственности за окончательное решение

“Пашинян не хочет брать на себя ответственность за выход [из ОДКБ], пока не получит твердых гарантий безопасности от Запада, которых у него пока нет. Для Пашиняна выгоднее оставаться в "подвешенном состоянии" и обвинять ОДКБ в бездействии, чем официально выйти и нести полную ответственность, если боевые действия с Азербайджаном возобновятся”, –цитирует политолога “Лента.Ру”. 

По мнению Игитяна, ОДКБ, со своей стороны, также не заинтересована в полном разрыве связей с Арменией. “Исключение Армении было бы подарком для Запада, который прямо декларирует намерение вытеснить Россию из региона”, – заявил он, назвав наиболее реалистичным выбором на сегодня дальнейшее сохранение Армении в ОДКБ в “замороженном” статусе. 

После лишения права голоса в ОДКБ Армения должна определить свою дальнейшую позицию в отношении блока и сделать выбор, полагает армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян.

Он напомнил, что Армения фактически не участвовала в голосованиях блока с 2023 года, когда Ереван отозвал своего представителя из ОДКБ. Выбор, по словам политолога, предусматривает два варианта. “Армянское руководство может или официально объявить о выходе из ОДКБ, или заявить, что ограничение права голоса не имеет для Еревана принципиального значения, поскольку республика и прежде практически не участвовала в принятии решений”, – приводит слова Микаэляна News.ru. 

Российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в свою очередь, заявил, что лишение Армении права голоса в организации не означает принципиального изменения политики России на Южном Кавказе и не повлечет “никаких новых событий для региона”. 

Солонников заметил, что армянский премьер Никол Пашинян не предпринимает никаких юридических действий для разрыва с блоком, не желая “брать на себя ответственность за решение этого вопроса”. “Пашиняну может быть выгоднее, если окончательное решение об ограничении статуса или исключении Армении примут сами партнеры по ОДКБ. Тогда внутри страны происходящее можно будет представить как недружественный шаг России и других государств объединения”, – цитирует его издание. 

Российские политологи о возможности исключения Армении из ОДКБ

Решение ОДКБ ограничить права Армении в организации, “вполне понятно”, поскольку членство в блоке позволяет Еревану получать закрытую информацию о его “внутренней кухне”, сотрудничая при этом с НАТО, считает политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

“Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится”, – приводит его комментарий газета “Взгляд”. Мухин полагает, что в будущем Еревану “придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды”. 

Полное исключение Армении из ОДКБ возможно уже в начале 2027 года, причем также со ссылкой на многолетнюю неуплату взносов, считает политолог, директор Центра политического анализа и доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин

“Это первый шаг перед исключением Армении из ОДКБ, которое может последовать уже в начале следующего года. Россия, Белоруссия и остальные участники не могли сразу принять такое решение без предварительного лишения права голоса”, – приводит его слова российское издание “Абзац”.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Президент Армении подписал соглашение по "Маршруту Трампа"

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал документ о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"

Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. 11 ноября 2026 г. Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ Армения лишилась права голоса в ОДКБ

Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ лишили Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации.

Арсен Геворгян. Фото: пресс-служба Блок "Сильная Армения" Арсен Геворгян умер в СИЗО

В ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян, оппозиционный кандидат на пост главы общины Степанаван, арестованный по обвинению в подкупе избирателей. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

Российская военная база в Гюмри. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла" Российские военные задержаны в Гюмри после нападения на украинца

Двое российских военнослужащих с базы, расположенной в армянском городе Гюмри, арестованы по делу об избиении гражданина Украины.

Геворг Эмин-Терьян. Фото с личной страницы в соцсети Главред независимого онлайн-издания подвергся нападению в Ереване

В Ереване совершено нападение на главного редактора независимого онлайн-издания Oragir.news Геворга Эмин-Терьяна.

Участники пикета в Ереване в поддержку Дмитрия Баграша. Скриншот публикации https://t.me/rusnews/94320 Активисты в Ереване провели пикеты в поддержку заключенных

Активисты провели у посольств Германии и России в Ереване пикеты в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: https://vk.com/yovsros Обвинение запросило длительные сроки для Соколова и Таранцева

Демонстранты в Тбилиси в 714-й день непрерывных протестов. Фото: MO SE / Facebook*. На акции в Тбилиси потребовали расследовать пытки активиста Сергея Канчели

Штурм президентского дворца в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Смягчен приговор четырем осужденным по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси

Арсен Геворгян. Фото: https://www.aysor.am/ru Соратники Геворгяна потребовали реакции властей ЕС на его смерть в СИЗО

Персоналии
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:48, 11 ноября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
07:12, 12 ноября 2026
Атака дронов зафиксирована в двух районах Ростовской области 
03:18, 12 ноября 2026
Житель Ставрополья осужден за финансирование экстремистской организации
01:20, 12 ноября 2026
Десятки домов остались без отопления в Нальчике
20:31, 11 ноября 2026
Контрактник из Калмыкии убит в Белгородской области
19:03, 11 ноября 2026
За подготовку теракта в Черкесске осужден житель Башкирии
17:35, 11 ноября 2026
Житель Карачаево-Черкесии обвинен в оправдании и пропаганде терроризма
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше