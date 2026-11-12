Политологи оценили перспективы Армении в ОДКБ после лишения права голоса

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Лишение Армении права голоса в ОДКБ не повлечет автоматически ни ее выхода из блока, ни "новых событий" для Южного Кавказа, считают Карен Игитян и Дмитрий Солонников. В ОДКБ обеспокоены сотрудничеством Еревана с НАТО и могут инициировать исключение Армении, заявили Алексей Мухин и Павел Данилин.

Как писал "Кавказский узел", Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 11 ноября рассматривала вопрос о лишении Армении права голоса. Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ постановили лишить Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации, сославшись на двухлетнюю неуплату Ереваном членских взносов.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года объявил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено"; в декабре 2024 года он исключил возвращение Армении в ОДКБ. Точка невозврата в отношениях ОДКБ и Армении пройдена, страна не считает себя участницей блока и исключает возможность возвращения туда, заявил политик. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ лишь закрепило в правовом поле выбранный Ереваном курс в отношениях с организацией, считает политолог, преподаватель Российско-армянского университета в Ереване Карен Игитян. Он пояснил, что “сугубо формальный характер” членства Армении в объединении теперь получил процедурное оформление.

Решение не повлечет автоматически выхода Армении из ОДКБ, но она не сможет влиять на повестку организации и принимаемые решения. По словам Игитяна, Ереван не пока заинтересован в окончательном выходе из блока, который формально сохраняет за Арменией “гарантии коллективной обороны по базовому договору”.

Пашинян избегает ответственности за окончательное решение

“Пашинян не хочет брать на себя ответственность за выход [из ОДКБ], пока не получит твердых гарантий безопасности от Запада, которых у него пока нет. Для Пашиняна выгоднее оставаться в "подвешенном состоянии" и обвинять ОДКБ в бездействии, чем официально выйти и нести полную ответственность, если боевые действия с Азербайджаном возобновятся”, –цитирует политолога “Лента.Ру”.

По мнению Игитяна, ОДКБ, со своей стороны, также не заинтересована в полном разрыве связей с Арменией. “Исключение Армении было бы подарком для Запада, который прямо декларирует намерение вытеснить Россию из региона”, – заявил он, назвав наиболее реалистичным выбором на сегодня дальнейшее сохранение Армении в ОДКБ в “замороженном” статусе.

После лишения права голоса в ОДКБ Армения должна определить свою дальнейшую позицию в отношении блока и сделать выбор, полагает армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаэлян.

Он напомнил, что Армения фактически не участвовала в голосованиях блока с 2023 года, когда Ереван отозвал своего представителя из ОДКБ. Выбор, по словам политолога, предусматривает два варианта. “Армянское руководство может или официально объявить о выходе из ОДКБ, или заявить, что ограничение права голоса не имеет для Еревана принципиального значения, поскольку республика и прежде практически не участвовала в принятии решений”, – приводит слова Микаэляна News.ru.

Российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в свою очередь, заявил, что лишение Армении права голоса в организации не означает принципиального изменения политики России на Южном Кавказе и не повлечет “никаких новых событий для региона”.

Солонников заметил, что армянский премьер Никол Пашинян не предпринимает никаких юридических действий для разрыва с блоком, не желая “брать на себя ответственность за решение этого вопроса”. “Пашиняну может быть выгоднее, если окончательное решение об ограничении статуса или исключении Армении примут сами партнеры по ОДКБ. Тогда внутри страны происходящее можно будет представить как недружественный шаг России и других государств объединения”, – цитирует его издание.

Российские политологи о возможности исключения Армении из ОДКБ

Решение ОДКБ ограничить права Армении в организации, “вполне понятно”, поскольку членство в блоке позволяет Еревану получать закрытую информацию о его “внутренней кухне”, сотрудничая при этом с НАТО, считает политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

“Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится”, – приводит его комментарий газета “Взгляд”. Мухин полагает, что в будущем Еревану “придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды”.

Полное исключение Армении из ОДКБ возможно уже в начале 2027 года, причем также со ссылкой на многолетнюю неуплату взносов, считает политолог, директор Центра политического анализа и доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

“Это первый шаг перед исключением Армении из ОДКБ, которое может последовать уже в начале следующего года. Россия, Белоруссия и остальные участники не могли сразу принять такое решение без предварительного лишения права голоса”, – приводит его слова российское издание “Абзац”.