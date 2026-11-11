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18:30, 11 ноября 2026

Армения лишилась права голоса в ОДКБ

Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. 11 ноября 2026 г. Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники Совета коллективной безопасности ОДКБ лишили Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в этой организации.

Как писал "Кавказский узел", Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна рассмотреть перспективы участия Армении - в частности, вопрос о лишении Армении права голоса может быть рассмотрен 11 ноября, заявили в августе представители стран-участниц ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять решение о лишении Армении права голоса в организации, так как страна уже более двух лет не платит взносы, пояснил 6 ноября замглавы МИД России Александр Панкин.

Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли решение лишить Армению права голоса в организации, об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналисту Life Александру Юнашеву, пишет ТАСС.

"Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ, - сообщил мне Дмитрий Песков", - написал Юнашев в своем телеграм-канале. Свою публикацию он сопроводил видеозаписью, на которой Песков произносит процитированные слова.

Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не обсуждался

Армения при погашении задолженности по взносам в ОДКБ может быть полноценно восстановлена в работе организации, заявил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков по итогам саммита ОДКБ, прошедшего сегодня в Москве.

"Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, она может быть восстановлена в плане направления своих сотрудников и в плане участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Ну, решение за руководством Армении", - приводит его слова РИА Новости.

Отношения Еревана и ОДКБ ухудшаются в течение нескольких лет

Газопровод и рост цен. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Армения назвала условие выхода из ОДКБ и ЕАЭС

Напомним, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года объявил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он.

В декабре 2024 года Пашинян исключил возвращение Армении в ОДКБ. Точка невозврата в отношениях ОДКБ и Армении пройдена, страна не считает себя участником блока и исключает возможность возвращения туда, заявил политик.

О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: "Кавказский узел"

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