Главред независимого онлайн-издания подвергся нападению в Ереване

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В Ереване совершено нападение на главного редактора независимого онлайн-издания Oragir.news Геворга Эмин-Терьяна.

На проспекте Маштоца автомобиль марки "Лексус" подрезал машину, в которой ехал Эмин-Терьян, произошла авария.

Из "Лексуса" вышли три человека, напали на главреда и нанесли ему удары руками и ногами, пишет 7 октября News.am.

После драки Эмин-Терьян обратился в полицию.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Ереване неизвестные избили на парковке оппозиционного общественного деятеля Миграна Акопяна.

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