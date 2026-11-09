×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:53, 9 ноября 2026

Главред независимого онлайн-издания подвергся нападению в Ереване

Геворг Эмин-Терьян. Фото с личной страницы в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване совершено нападение на главного редактора независимого онлайн-издания Oragir.news Геворга Эмин-Терьяна.

На проспекте Маштоца автомобиль марки "Лексус" подрезал машину, в которой ехал Эмин-Терьян, произошла авария.

Из "Лексуса" вышли три человека, напали на главреда и нанесли ему удары руками и ногами, пишет 7 октября News.am.

После драки Эмин-Терьян обратился в полицию.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Ереване неизвестные избили на парковке оппозиционного общественного деятеля Миграна Акопяна.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Участники пикета в Ереване в поддержку Дмитрия Баграша. Скриншот публикации https://t.me/rusnews/94320 Активисты в Ереване провели пикеты в поддержку заключенных

Активисты провели у посольств Германии и России в Ереване пикеты в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Флаг Армении на фоне здания парламента. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Оппозиция Армении объявила об акциях против изменения Конституции

С 8 ноября оппозиция намерена проводить акции информирования о рисках изменения Конституции Армении, заявил глава парламентской фракции "Сильной Армении" Нарек Карапетян.

Российско-армянские отношения. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Аналитики в Ереване назвали цели давления Москвы на Армению

В России осознают, что евроинтеграция Армении в обозримой перспективе маловероятна, но используют ее как повод для политического давления, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Среди целей этого давления они назвали изоляцию Еревана, а также уступки по АЭС и железной дороге.

Нарек Карапетян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Заявления Нарека Карапетяна вступили в противоречие с законами Армении

Высказывания главы фракции "Сильная Армения" Нарека Карапетяна о том, что собственность компании "Электрические сети Армении" является личной собственностью ее владельца Самвела Карапетяна, арестованного по делу об экономических преступлениях, противоречит требованиям законодательства.

Люди с флагами Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Отсутствие взносов названо поводом лишения Армении права голоса в ОДКБ

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности может принять решение о лишении Армении права голоса в организации, так как страна уже более двух лет не платит взносы.

Лидия Манташян. Скриншот видео https://alphanews.am/ru/snyat-arest-s-lidii-mantashyan/ Оппозиционный армянский депутат Саркисян оставлен под домашним арестом

Суд продлил домашний арест депутата от фракции "Армения" Артура Саркисяна и смягчил ограничения для представительницы движения "Священная борьба" Лидии Манташян.

Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пользователи соцсети призвали наказать силовиков за инцидент с Фатимой Алиевой

Электросеть. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/ Новые графики отключений света в Чечне вызвали жалобы жителей на круглогодичные перебои

Детский сад во Владикавказе. Фото: администрация Владикавказа Отчет властей о ремонте детсадов вызвал скепсис жителей Северной Осетии

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html Близкие Мовлаева объявили сбор на юридическую помощь

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
16:05, 9 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
11:41, 9 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Урупского района
06:51, 9 ноября 2026
Боец из Сальского района убит в военной операции
03:53, 9 ноября 2026
Движение транспорта по перевалу перекрыто в Дагестане
02:53, 9 ноября 2026
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше