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18:46, 5 ноября 2026

Оппозиционный армянский депутат Саркисян оставлен под домашним арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил домашний арест депутата от фракции "Армения" Артура Саркисяна и смягчил ограничения для представительницы движения "Священная борьба" Лидии Манташян.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года года Национальное собрание Армении поддержало ходатайство Генпрокуратуры об аресте депутата от оппозиционного блока "Армения" Артура Саркисяна по делу о подготовке теракта и захвате власти.

Ранее сегодня суд на месяц арестовал предпринимателя и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Также был продлен на три месяца срок ареста главы оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.

Суд общей юрисдикции города Еревана продлил домашний арест депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна еще на три месяца — до 8 февраля 2027 года. Соответствующее решение принял судья Карен Фархоян.

"Суд находит, что риски, связанные с Артуром Саркисяном по части возможного препятствия следствию, сохраняются и мера пресечения в виде домашнего ареста должна быть продлена до февраля 2027 года", - зачитал вердикт судья. Он также отметил, что остаются в силе и ограничения: Саркисяну запрещено принимать посетителей по месту проживания, вести телефонные переговоры и пользоваться другими средствами связи, сообщает издание News.am. 

Сам Саркисян, реагируя на вердикт, предложил судье продлить домашний арест сразу на один год. «Я попросил своих адвокатов и сейчас прошу их не подавать ходатайств, поскольку в этом зале нет правосудия. Прошу сразу продлить мой арест на один год, чтобы ни обвинителю, ни вам не приходилось каждый раз испытывать неловкость, принимая очередное незаконное решение», – цитирует слова Артура Саркисяна издание Panorama. 

В то же время суд смягчил ограничения для другой фигурантки дела, представительницы движения "Священная борьба" Лидии Манташян. В частности, отменены ограничения на время ее пребывания вне дома. Административный надзор за Манташян будет осуществляться без применения электронного средства контроля, отмечает «Арминфо».

4 ноября оппозиционные политические силы Армении заявили об общенациональной консолидации по итогам встречи партий в доме арестованного лидера блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. В качестве целей инициативы в заявлении указаны недопустимость  принятия  "Алиевской конституции", достижение мира без односторонних уступок и территориальных потерь, защита национальной идентичности и Армянской Апостольской церкви, восстановление демократических свобод и прав. Заявление подписали  блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Страна для жизни", "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканская партия Армении, Армянский национальный конгресс, "Наследие", "Вместе", "Демократическая альтернатива", "Новая эпоха", "Объединённые армяне".

В июне прошлого года силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 

С июня 2025 года в Армении прошли серии арестов политических оппонентов действующей власти. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о подготовке оппозицией государственного переворота в стране. Новая волна арестов усилилась в связи с выборами в парламент страны. Партия "Гражданский договор", возглавляемая Пашиняном, победила на выборах. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имеется в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партия "Процветающая Армения").

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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