×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:27, 9 июля 2025

Парламент Армении поддержал ходатайство Генпрокуратуры об аресте оппозиционного депутата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Национальное собрание Армении поддержало ходатайство Генпрокуратуры об аресте депутата от оппозиционного блока "Армения" Артура Саркисяна по делу о подготовке теракта и захвате власти.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 5 июля был арестован на два месяца активист Ваагн Чахалян.

Парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна.

По словам Вардапетян, в марте в главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета при Службе нацбезопасности поступило сообщение о том, что арестованный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, а также ряд лиц, в числе которых Артур Саркисян, в период с июля 2024 года по март 2025 года готовились совершить теракты и захватить власть в стране, пишет 8 июля News.am.

За удовлетворение ходатайства об аресте Саркисян проголосовали только депутаты правящей фракции, сам Саркисян назвал обвинения в подготовке теракта выдуманным.

Дело Саркисяна направлено в Ереванский суд общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк для избрания ему меры пресечения.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Силовики в головном офисе компании "Электрические сети Армении". Стоп-кадр видео News.Am от 08.07.25, https://news.am/rus/news/892955.html
09:48, 8 июля 2025
Силовики проводят обыски в "Электросетях Армении"
Мужчина кидает яйцо в машину. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:49, 7 июля 2025
Четверо жителей Армении обвинены по делу о массовых беспорядках в Сюнике
Прохождение границы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:35, 7 июля 2025
Требования QR-кода на границе осложнили въезд в Россию жителям Южного Кавказа
Александр Шерченков на пикете в Ереване. Фото из телеграм-канала RusNews https://t.me/smirusnews/72387
07:57, 6 июля 2025
Активист на пикете в Ереване потребовал освободить осужденного по делу "Сети"*
Ваагн Чахалян. Скриншот фото Aysor.Am от 05.07.25, https://www.aysor.am/ru/news/2025/07/05/Чахалян/2401152.
14:48, 5 июля 2025
Ваагн Чахалян стал 17-м арестованным по делу о захвате власти в Армении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамазан Рабаданов. Фото: t.me/ENews112
08 июля 2025, 20:29
Суд в Махачкале приговорил Рамазана Рабаданова к условному сроку

Евгений Примаков. Фото: https://russkiymir.ru/news/285133/
08 июля 2025, 15:22
Глава Россотрудничества заявил о нелояльности к родине русской общины Азербайджана

Машина скорой помощи. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
08 июля 2025, 10:48
18 жителям Дагестана понадобилась госпитализация из-за отравления

Силовики в головном офисе компании "Электрические сети Армении". Стоп-кадр видео News.Am от 08.07.25, https://news.am/rus/news/892955.html
08 июля 2025, 09:48
Силовики проводят обыски в "Электросетях Армении"

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше