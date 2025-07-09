Парламент Армении поддержал ходатайство Генпрокуратуры об аресте оппозиционного депутата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Национальное собрание Армении поддержало ходатайство Генпрокуратуры об аресте депутата от оппозиционного блока "Армения" Артура Саркисяна по делу о подготовке теракта и захвате власти.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 5 июля был арестован на два месяца активист Ваагн Чахалян.

Парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против депутата оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна.

По словам Вардапетян, в марте в главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета при Службе нацбезопасности поступило сообщение о том, что арестованный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, а также ряд лиц, в числе которых Артур Саркисян, в период с июля 2024 года по март 2025 года готовились совершить теракты и захватить власть в стране, пишет 8 июля News.am.

За удовлетворение ходатайства об аресте Саркисян проголосовали только депутаты правящей фракции, сам Саркисян назвал обвинения в подготовке теракта выдуманным.

Дело Саркисяна направлено в Ереванский суд общей юрисдикции районов Аван и Нор Норк для избрания ему меры пресечения.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.