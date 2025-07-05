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14:48, 5 июля 2025

Ваагн Чахалян стал 17-м арестованным по делу о захвате власти в Армении

Ваагн Чахалян. Скриншот фото Aysor.Am от 05.07.25, https://www.aysor.am/ru/news/2025/07/05/Чахалян/2401152.

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Силовики арестовали на два месяца активиста Ваагна Чахаляна по делу о подготовке теракта и захвата власти. Об его аресте стало известно на фоне однодневной голодовки ранее арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна, которые сочли их преследование незаконным.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапахяна, добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение в призывах к захвату власти, архиепископ арестован, он отверг обвинение.

Лидер  инициативы «Камк» и активист Ваагн Чахалян арестован на два месяца, об этом в соцсетях сообщил его сын, пишет ArmInfo.

«В рамках уголовного производства, возбужденного по факту подготовки теракта и захвата власти со стороны руководителей и участников движения под названием "Священная борьба", по ходатайству следователя и на основании постановления прокурора в отношении В. Ч. возбуждено уголовное преследование по части 1 статьи 43-419 и части 1 статьи 43-308 Уголовного кодекса Республики Армения» процитировало Aysor.Am сообщение Следкома Армении 4 июля Следком Армении.

Находящиеся под арестом архиепископы Микаел Аджапахян и Баграт Галстанян объявили об однодневную голодовку, сообщило агентство "Новости Армении". "По случаю Дня Конституции Республики Армения, осуждая антиконституционный процесс, который ведется против нас, мы объявляем однодневную голодовку завтра, 5 июля", - говорится в заявлении архиепископа Аджапахяна, которое распространил ТГ-канал "Священная борьба". 

В заявлении архиепископа говорится, что его арест необоснован, незаконен и антиконституционен. "Победа справедливости и правды не имеет альтернативы", - указал он.

Напомним, Ваагн Чахалян был задержан в 28 января 2021 в ходе акции  с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, участники которой попытались прорвать полицейский кордон перед зданием правительства Армении. Суд отказался арестовать его.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.

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Автор: "Кавказский узел"

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