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05:59, 28 июня 2025

Архиепископ Аджапахян отверг обвинение в призывах к захвату власти

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Армении задержали архиепископа Микаела Аджапахяна, ему предъявлено обвинение в призывах к захвату власти. Аджапахян заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск по делу архиепископа Микаела Аджапахяна, подозреваемого в призывах к насильственному свержению власти. При этом адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапахян принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет.

25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

27 июня Микаел Аджапаян пришел в Следственный комитет, его сопровождали сотрудники Службы национальной безопасности. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя), предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы, сообщило News.am.

Аджапаян не признал предъявленное ему обвинение

Архиепископ отверг обвинение, рассказал его адвокат Ара Зограбян. "Микаел Аджапаян не признал предъявленное ему обвинение. Следователь ходатайствовал об аресте. Суд должен вынести решение об аресте в течение 24 часов", - привело его слова издание.

Обвинение "очевидно безосновательно", подчеркнул Зограбян. "Весь процесс попытки ареста и допроса сопровождался некорректными и вводящими в заблуждение записками Никола Пашиняна предварительному следствию и суду", - процитировало адвоката "Новости-Армения".

Зограбян расценил это как "очередной незаконный шаг в антицерковном процессе со стороны властей", пишет издание.

Напомним, Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (ныне называется "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.

Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы с Азербайджаном.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая, когда Пашинян заявил, что в Армении "всё самое ненужное складируется в церквях", а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни". Архиепископ Аршак Хачатрян в ответ заметил, что с 2019 года церковь безрезультатно обращалась в госорганы по поводу сохранения святынь, имеющих статус памятников. Пашинян ответил оскорблениями. После этого армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений, а тот призвал избрать нового главу Армянской апостольской церкви.

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Автор: "Кавказский узел"

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