Активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры Армении

26 мая 2024, 19:28

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Архиепископ Баграт Галстян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения, заявили участники митинга в Ереване. Галстян пригрозил действующему премьеру Николу Пашиняну массовыми акциями неповиновения в случае отказа уйти в отставку.

Как писал "Кавказский узел", сегодня члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" вышли на митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

На митинге архиепископ Баграт Галстян заявил, что действующие власти "провалили все сферы", поэтому нынешнее правительство должно уйти в отставку.

"Мы не хотим разделения даже в вашей команде, не хотим раздора, но если ваша команда для вас важна, вы должны подать в отставку", - заочно обратился к Николу Пашиняну Баграт Галстян. Участники митинга также скандировали "Уходи!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Баграт Галстян отметил, что единый кандидат в премьеры от протестного движения должен быть "надпартийным человеком" и не должен принадлежать к какой-либо политической группе. Этот человек, по словам архиепископа, должен сформировать переходное правительство, состоящее исключительно из профессионалов в своей сфере.

9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия кабмину.

Профессор, востоковед Гурген Меликян в своем выступлении заявил, что в течение месяца представители движения встретились с разными политическими и общественными деятелями, представителями разных сфер и проводили с ними обсуждения, и подавляющее большинство назвало кандидатом в премьеры архиепископа Баграта Галстяна.

"Для самого архиепископа это тяжелое решение, потому что это полностью меняет течение его жизни, но и это часть служения своей земле, своему народу, своей родине, часть очень важного этапа его духовного служения", - заявил Меликян.

Сам архиепископ заявил, что не сможет сочетать духовную службу с работой на посту премьера, поэтому, по его словам, после обсуждения ситуации с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым Галстян попросил "заморозить" его 30-летнюю духовную службу.

Архиепископ призвал участников митинга направиться к резиденции премьера и выдвинуть ему требование об отставке. Если премьер-министр не примет это требование, то по всей территории Армении начнутся акции неповиновения, заявил он.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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