Пограничники взяли под контроль участки новой границы Армении и Азербайджана

24 мая 2024, 09:20

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Армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Охрана участка границы у армянского села Киранц в течение двух месяцев будет осуществляться "по переходной схеме", сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. 22 мая дорога в Киранц была разблокирована.

В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

Сегодня пограничные войска Службы нацбезопасности Армении официально взяли под охрану 1,9-километровый участок границы у села Беркабер и 4,9-километровый участок у сел Воскепар и Баганис Тавушской области, сообщила Служба нацбезопасности.

"Охрана 5,8-километрового участка госграницы у села Киранц до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Охрану противоположных участков границы с сегодняшнего дня осуществляют подразделения Государственной погранслужбы Азербайджана, отмечается в сообщении.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева также заявила, что территории сел Газахского района Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название - Нижний Воскепар. – Прим. "Кавказского узла"), Хейримлы и Гызылгаджылы с сегодняшнего дня перешли под контроль Госпогранслужбы Азербайджана, информирует АПА.

Согласно сообщению, на основе геодезических измерений в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 (такое число указано в публикации агентства. СНБ Армении отчиталась об охране участков общей протяженностью 12,6 километра. – Прим. "Кавказского узла") километра, "что обеспечило возвращение Азербайджану" территорий этих четырех сел общей площадью 6,5 квадратных километра, пишет агентство.

20 мая жители Киранца пожаловались на дефицит продуктов из-за перекрытия силовиками дороги в село. В Киранце началась подготовка к строительству объездной дороги, рассказали сельчане. Вопрос завоза продуктов в село решен, сообщила 21 мая журналистка Ани Геворгян.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Тавушской области, а затем и в других регионах Армении начались акции протеста.

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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