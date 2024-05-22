22 мая 2024, 16:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану по итогам делимитации, до тех пор пока не будет построена новая дорога, сообщил глава села.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая жители Киранца пожаловались на дефицит продуктов в селе из-за перекрытия силовиками дороги, ведущей в Киранц. В Киранце началась подготовка к строительству объездной дороги, рассказали сельчане. Дорога, ведущая в село, остается закрытой, но вопрос завоза продуктов в село решен, сообщила 21 мая журналистка Ани Геворгян.

19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

Дорога в Киранц разблокирована, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Киранц Камо Шагинян.

По его словам, участок дороги, который должен отойти Азербайджану, останется под контролем Армении, пока не будет сдана в эксплуатацию новая дорога.

"Остается вопрос школы. Учебный год заканчивается в старой школе, со следующего года дети должны были посещать новую школу, строительство которой заканчивается. Но учитывая близость к границе, необходимо понять, будет ли организован учебный процесс в новом здании или нет. Родители отказываются, чтобы их дети посещали новую школу", - отметил Шагинян.

Он подтвердил, что проблема с доставкой в село продуктов питания была недолгой и уже решена.

Напомним, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались протесты против передачи Азербайджану территорий, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля была начата демаркация границы со стороны Армении. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.