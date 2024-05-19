Силовики объяснили пропускной режим в Киранце подготовкой к охране границы

19 мая 2024, 15:44

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Въезд в село Киранц разрешен только его жителям, поскольку там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном, заявила Служба нацбезопасности Армении. Оппозиционные депутаты, приехавшие к Киранцу, подвергли сомнению законность введенных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропускают туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяют паспорта, прежде чем разрешить проезд. Вчера, 18 мая, в село Киранц, через которое планируется проложить границу с Азербайджаном, прибыли пограничники.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

Служба нацбезопасности Армении выступила с заявлением в связи с событиями в селе Киранц, сообщает News.am. "Пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения проводят подготовительные работы, направленные на взятие на себя охраны государственной границы Республики Армения в районе села Киранц Тавушской области. По соображениям безопасности и оперативной необходимости временно ограничен доступ незарегистрированных граждан в поселок Киранц", - цитирует заявление ведомства издание.

Полиция продолжает препятствовать въезду в село депутатов от оппозиционной парламентской фракции «Армения». В группе депутатов - руководитель фракции Сейран Оганян, депутаты Гарник Даниелян, Анна Карапетян, Арменуи Кюрегян, Гегам Манукян, Мгер Саакян, Арман Казарян, Агнесса Хамоян.

"Покажите приказ. Это моя страна. Никто не может говорить: «Уезжай»", - сказал полицейскому депутат Арман Казарян. В ответ представитель полиции заявил, что в село запрещен въезд, поскольку пограничники "проводят мероприятие".

Депутат Сейран Оганян также потребовал показать приказ, по которому запрещен въезд в село. Начальник Тавушского областного управления предложил Оганяну направить письменный запрос.

Часть депутатов от фракции «Армения», которым полицейские запретили въезд в Киранц, направились в село "через поля". В Киранц приехала также группа деятелей культуры, но им также запретили въезд в село, пишет издание.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие. Граница с Азербайджаном пройдет по нескольким домам жителей Тавушской области и осложнит въезд в села, если власти не пересмотрят планы делимитации границы, заявил 29 апреля присоединившийся к протестам бывший омбудсмен Армении.

16 мая жители Киранца перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию и установили там палатки. Они прекратили акцию протеста на следующий день, после встречи с губернатором.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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