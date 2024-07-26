Самвел Варданян освобожден из-под домашнего ареста

26 июля 2024, 05:01

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Суд смягчил меру пресечения для жителя Еревана Самвела Варданяна, обвиняемого в оскорблении провластного депутата, заминив домашний арест на административный контроль.

Как писал "Кавказский узел", активист Самвел Варданян задержан за оскорбление депутата от провластной фракции "Гражданский договор". 17 апреля активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении политической вражды к первоначальному обвинению в хулиганстве. Суд в Ереване отправил его под домашний арест с залогом в 7 миллионов драмов (около 18 050 долларов США). 7 июня срок домашнего ареста Варданяна был продлен на три месяца.

16 апреля защита заявила, что люди в масках избили Варданяна по дороге в следственный изолятор. Напавшие не только избили активиста, но и унизили его, отметил адвокат Вараздат Арутюнян. Правозащитники сообщили о начале расследования уголовного дела о пытках против силовиков, избивших Варданяна. Власти давно используют силовиков для преследования своих оппонентов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники.

Апелляционный суд Армении частично удовлетворил жалобу защиты Самвела Варданяна, изменив меру пресечения с домашнего ареста на административный контроль, сообщил адвокат Рубен Меликян.

Своим решением суд запретил Варданяну контактировать с фигурантами дела. "Суд оставил в силе залог в размере 7 млн драмов, а также подписку о невыезде", - отметил Меликян на своей странице в Facebook*.

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