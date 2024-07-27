27 июля 2024, 16:56
Истребитель разбился в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Самолет Су-34 рухнул в безлюдной местности Волгоградской области, пилоты успели катапультироваться.
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта", - пояснил представитель ведомства.
Предварительная причина падения истребителя - техническая неисправность, указано в сообщении.
На месте падения самолета в Серафимовичском районе вспыхнул пожар, горит лес, сообщило сегодня издание V1.
Кадры с места разместил Telegram-канал 112, на них виден столб дыма над лесополосой.
Администрация Серафимовичского района в своем Telegram-канала к 16.45 мск не прокомментировала случившееся.
Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Калачевском районе Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24, также выполнявший учебно-тренировочный полет. Пилот и штурман погибли.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"