Дым на месте падения самолета. Стоп-кадр видео из Telegram-канала 112 от 27.07.24, https://t.me/ENews112/18401

27 июля 2024, 16:56

Истребитель разбился в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самолет Су-34 рухнул в безлюдной местности Волгоградской области, пилоты успели катапультироваться.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на представителя  Минобороны России.

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта", - пояснил представитель ведомства.

Предварительная причина падения истребителя - техническая неисправность, указано в сообщении.

На месте падения самолета в Серафимовичском районе вспыхнул пожар, горит лес, сообщило сегодня издание V1.

Кадры с места разместил Telegram-канал 112, на них виден столб дыма над лесополосой. 

Администрация Серафимовичского района в своем Telegram-канала к 16.45 мск не прокомментировала случившееся.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Калачевском районе Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24, также выполнявший учебно-тренировочный полет. Пилот и штурман погибли.

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Примечание:

"Пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета в Волгоградской области", "Военный самолет потерпел крушение в Волгоградской области", "Причиной падения Су-34 под Волгоградом названа ошибка пилота".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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