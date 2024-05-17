Жители Киранца разблокировали автотрассу после встречи с губернатором

17 мая 2024, 13:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители приграничного села Киранц, выступающие против передачи земель Азербайджану, прекратили акцию протеста на межгосударственной трассе после встречи с губернатором Тавушской области.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая жители приграничного села Киранц Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию и установили там палатки. После этого полицейские ограничили въезд в село. Ранее представители правительства предложили жителям села встретиться за его пределами, но сельчане отказались и призвали чиновников приехать в Киранц.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

Губернатор Тавушской области Айк Галумян встретился с жителями Киранца в здании сельской школы, сообщило на своей странице в Facebook* движение "Тавуш во имя родины", публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В прямом эфире радио "Азатутюн" местные жители пожаловались на то, что не у всех была возможность принять участие во встрече. Один из участников встречи заявил журналистам, что губернатор представил ситуацию, согласно которой, и мост, и строения, в том числе дома, переходят Азербайджану. "Сказали, уже все подписано, ничего не могут изменить", - сказал мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

После встречи с губернатором жители Киранца разблокировали межгосударственную дорогу Армения – Грузия, сообщает News.am.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.