Полиция ограничила въезд в село Киранц

17 мая 2024, 02:53

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Жители села Киранц установили палатки на перекрытой ими межгосударственной дороге, ведущей в Грузию. На трассе скопились автомобили, силовики ограничили въезд в Киранц.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая госкомиссии Азербайджана и Армении согласовали протокол-описание четырех отрезков линии государственной границы. Правительство Армении заявило, что по итогам делимитации селу Киранц "будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель", которые были недоступны сельчанам на протяжении последних 33 лет. 16 мая представители правительства предложили жителям села Киранц встретиться за его пределами, но сельчане призвали власти приехать к ним. После этого жители Киранца перекрыли дорогу в Грузию в знак протеста.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Протестующие против передачи земель Азербайджану жители Киранца установили палатки на межгосударственной дороге, ведущей в Грузию. Дорога перекрыта в том же месте, где до этого проходили акции протеста, перед этим участком скопилось большое количество автомобилей.

Жительница Киранца Гоар Варданян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что дорога в Киранц перекрыта полицией - в село могут попасть лишь те, у кого прописка в Киранце. Полицейские блокируют дорогу на участке у села Саригюх, альтернативы этой дороги нет.

Варданян отметила, что губернатор Тавушской области Айк Галумян, предлагавший ранее местным активистам встретиться в Иджеване, так и не приехал 16 мая к жителям Киранца. "Мы его и не ждали. Мы требовали, чтобы к нам приехала омбудсмен и депутаты от нашего района. Губернатор хотел встретиться с несколькими людьми в закрытом помещении и без камер. Нас опять хотят обмануть", - заявила Гоар.

Она обратила внимание на заявление представителей правительства о том, что в течение 2-3 месяцев должна быть построена новая альтернативная дорога с мостом. Из этого комментария становится ясно, что действующую дорогу с мостом сдают азербайджанцам, пояснила жительница Киранца. "Причем эта альтернативная дорога должна будет пройти на участке моста параллельно существующей дороге, затем пройти через село и там соединиться с автомагистралью. Планируется ее провести в 10 метрах от школы. А в 50 метрах от той же школы (территория) - передается Азербайджану", - сказала Варданян.

Гоар добавила, что на территории, откуда планируют начать строительство альтернативной дороги, расположены ее сады. "Мы там дом не построили, потому что очень сложное место. Там овраг, река, чуть выше склоны, где оползни. Территория эта имеет почти 90-градусный склон. Я не представляю, какие работы там могут вестись, и как могут там построить дорогу", - сказала сельчанка.

Правительство Армении не изменило свой преступный курс, о чем свидетельствуют подписанный двумя сторонами протокол с описанием границы и разъяснения властей на этот счет, заявил глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстян в своем видеообращении. Он отметил, что власти проигнорировали профессиональные мнения специалистов, приведенные ими факты и протесты широких слоев населения.

"В связи с этим нам необходимо идти не за последствиями, а за причиной, - а причина одна, и она в Ереване. Нам всем необходимо набраться доверия и терпения, чтобы отстранить эту власть. Это кровоточащий процесс, который должен быть остановлен", - заявил архиепископ.

Он добавил, что в ближайшее время представит план конкретных действий и ожидает от всех активного участия. "Мы должны освободить нашу страну от вражеского принуждения, унижения и пресечь от всех бед, которые нас ожидают. Либо сегодня, либо никогда", - заключил Галстян.

Мнения экспертов и местных жителей об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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