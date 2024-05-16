Жители Киранца заблокировали межгосударственную дорогу

16 мая 2024, 17:08

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Дорога в Грузию перекрыта жителями Киранца, которые протестуют против решения правительства о передаче земель Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. Госкомиссии Азербайджана и Армении согласовали протокол-описание отрезков линии государственной границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили сегодня правительства двух стран. Представители правительства Армении предложили жителям села Киранц встретиться за его пределами, но сельчане призвали власти приехать к ним.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Жители села Киранц перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против решения правительства Армении о сдаче земель. Они требуют, чтобы омбудсмен Армении прибыл в Киранц и зафиксировал факт нарушения прав жителей Киранца.

В прямом эфире NewDay жительница Киранца Гоар в беседе с начальником отдела патрульно-постовой службы Тавушской области Артуром Мкртчяном, пришедшим уговорить жителей разблокировать дорогу, отметила, что земли, принадлежащие жителям Киранца, на которые они имеют кадастровые документы, два дома и дорогу, власти решили передать Азербайджану. "Никогда эти земли не были азербайджанскими, и мы перекрыли дорогу, чтобы омбудсмен и губернатор Тавушской области пришли сюда и ответили за происходящее", - заявила Гоар.

Другой житель Киранца Ахтанак заявил, что, по сути, дорогу закрыли не жители села, а премьер-министр Армении, потому что когда мост будет сдан Азербайджану дорога автоматически будет закрыта. "Какая разница через месяц она закроется или сейчас? Пусть омбудсмен и губернатор придут и в присутствии журналистов разъяснят ситуацию", - отметил Ахтанак.

Родители сегодня забрали своих детей из школы Киранца раньше времени. Они заявили, что "неизвестно, когда сдадут земли азербайджанцам, поэтому небезопасно оставлять детей в школе, которая будет непосредственно на начерченной новой границе". Об этом они заявили в прямом эфире на странице журналистки Ани Геворгян в Facebook*.

Мнения экспертов и местных жителей об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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