Жители Киранца отказались покинуть село для встречи с властями

16 мая 2024, 14:38

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Представители правительства Армении предложили жителям села Киранц встретиться за его пределами, но сельчане призвали власти приехать к ним.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. Госкомиссии Азербайджана и Армении согласовали протокол-описание отрезков линии государственной границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили сегодня правительства двух стран.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Жители Киранца отвергли предложение представителей правительства встретиться в городе Иджеван для обсуждения деталей делимитации границ.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Киранц Камо Шагинян, представители правительства предложили встречу с несколькими активными жителями села в Иджеване, однако селяне были против, они сказали, что вопрос касается не отдельных людей, а всего села, и все они активны, пусть власти приезжают в село и встречаются со всеми жителями.

Я готов подать в отставку и встать рядом с жителями села, как один из них

Жители с раннего утра собрались в центре села и не собираются покидать его даже для встречи с правительством, добавил Шагинян. Он сообщил, что сегодня обратился к сельчанам с предложением об отставке с должности главы общины, однако жители были не согласны. "Я готов подать в отставку и встать рядом с жителями села, как один из них. Но сказали, что отставка не изменит ситуацию, и я так и так вместе с ними", - отметил Шагинян.

Он добавил, что в Киранце жители недовольны подписанным властями Армении и Азербайджаном протоколом, так как власти не учли замечания жителей Киранца, и вопрос по трем участкам села решен не в пользу жителей.<

Делимитированная граница - большой успех для Армении

На прошедшем правительственном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в вопросе делимитации на участке Киранца могут возникнуть проблемы. "Проблемы возникают, потому что мы руководствуемся принципом "граница должна пройти там, где она проходит", - заявил Пашинян на заседании, которое транслировалось на правительственном Ютуб-канале.

Пашинян отметил, что делимитация проводится по картам 1976 года, а "делимитированная граница - большой успех для Армении". "Там, где возникнут проблемы, правительство решит их", - пообещал глава правительства.

Шагинян также отметил, что с утра сотрудники Службы национальной безопасности пришли в его кабинет для обсуждения вопроса расположения пограничных войск на территории. "Никакой другой вопрос не обсуждался", сказал глава села.

Но к этому времени, по его словам, жители села, прочитав в разных СМИ информацию, что правительство планирует компенсировать им дома и земли, которые, согласно делимитации, должны перейти Азербайджану, собрались в здании администрации и заявили сотрудникам СНБ, что им не нужна никакая компенсация, свои земли и дома они никому не продают.

Житель Киранца Геворг Симонян рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отметил, что его дом, согласно проведенной делимитации попадает на сторону Азербайджана. "Но речь не только о моем доме, но о стратегической важной дороге и высотах, и огромная часть территории Армении будет под прямой наводкой азербайджанских вооруженных сил", - отметил Симонян. В результате, по его мнению, Армения в случае эскалации на этом участке границы окажется в крайне уязвимом положении.

Мнения экспертов и местных жителей об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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