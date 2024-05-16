Азербайджан и Армения согласовали четыре участка государственной границы

16 мая 2024, 06:06

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Госкомиссии Азербайджана и Армении согласовали протокол-описание отрезков линии государственной границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба Вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили правительства двух стран.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей Армении. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

15 мая на границе между Азербайджаном и Арменией госкомиссии обеих стран во главе с вице-премьерами Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном подвели итоги работы, проделанной после предыдущей встречи 19 апреля.

Стороны согласовали протокол-описание четырех отрезков линии границы, составленный совместно после уточнения координат и географических измерений на местности. Речь идет об участках границы между населенными пунктами Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения), Ашагы Аскипара (Азербайджан) - Воскепар (Армения), Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) и Гызыл Гаджилы (Азербайджан) - Беркабер (Армения), следует из сообщения, распространенного правительствами обеих стран.

Государственная граница между упомянутыми селами определялась в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года «с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Правительство Армении отвергло обвинение в уступках

Карта, взятая за основу, “прошла процедуру дежурства” в 1979 году, отмечается в публикации на официальном сайте МИД Армении. Согласно разъяснению, выпущенному правительством страны после этого сообщения, под этой процедурой подразумевается проверка точности и правовых основ карты. “Эти карты использовались до распада Советского Союза, то есть это самые последние карты, проверенные компетентными государственными органами СССР”, - говорится в комментарии правительства, опубликованном “Арменпресс”.

В том же комментарии заявлено, что по итогам делимитации границы селу Киранц “будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель”, которые были недоступны сельчанам на протяжении последних 33 лет.

Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца

“Три координаты на участке Киранца были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Остальные столбы установлены (...) Описание границы ровно такое, как это представлено на карте 1976 года”, - пояснил представитель правительства Армении. В то же время он признал, что на азербайджанской стороне окажется автомобильная дорога, которую использовали жители Киранца, но ее, по оценке чиновников можно будет перенести “за два-три месяца”. “Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца”, - указано в комментарии.

Проблемы участка Воскепар-Баганис, связанные с церковью Святой Богородицы в Воскепаре и дорогой Воскепар-Баганис “были решены наилучшим образом”, считают в правительстве Армении. “Дорога полностью находится на территории Республики Армения, церковь тоже, а линия границы находится довольно далеко и от дороги, и от церкви”, - говорится в сообщении. Там же отмечено, что пограничников по обеим сторонам согласованной границы разместят “в ближайшие 8-9 дней”, а в “самой чувствительной части Киранца - чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению”. В заключении представитель правительства Армении заметил, что наличие делимитированной границы не угрожает безопасности страны или какого-либо населенного пункта, а напротив “нейтрализует угрозу”.

“Воспроизведение границы на основе Алма-Атинской декларации не может считаться уступкой, потому что воспроизводится та граница, которая у нас есть, которая является нашей международно признанной линией границы. Этот процесс должен продолжаться в той же логике и на тех же принципах и на других участках границы”, - говорится в комментарии армянского правительства. Азербайджанская сторона официальных комментариев пока не предоставила.

Политолог: стороны избежали новых военных действий и жертв

Договоренности воспроизводят административную границу между Азербайджанской и Армянской ССР на момент распада Советского Союза, в результате чего Азербайджану возвращается законный контроль над четырьмя селами, утраченный в начале 1990-х годов, отметил обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель. Он назвал важным моментом тот факт, что этот возврат контроля достигнут политико-дипломатическими средствами.

Азербайджану больше не пришлось прибегать к военной силе для возвращения своих территорий

«То есть Азербайджану больше не пришлось прибегать к военной силе для возвращения своих территорий, а это означает, что стороны избежали новых военных действий и человеческих жертв», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Другим значимым моментом он назвал тот факт, что Баку и Ереван достигли соглашений путем прямых переговоров без вмешательства третьих сторон. Этот опыт показывает, что стороны способны решать споры самостоятельно и могут договориться и по другим вопросам, в том числе по эксклавным селам. Он выразил надежду, что таким образом Баку и Ереван смогут в целом достичь полного урегулирования конфликта и подписания мирного соглашения без посредников.

Мнения экспертов и местных жителей об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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