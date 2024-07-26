Завершено расследование дела Фамиля Халилова

26 июля 2024, 13:27

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Следствие сообщило о завершении расследования дела о торговле наркотиками против парализованного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова. Несмотря на тяжелое состояние Халилова, ему отказывают в освобождении из-под стражи, однако передача дела в суд позволит подать новое ходатайство, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе. 22 мая после отказа Халилову в переводе под домашний арест он объявил голодовку. 24 мая руководство СИЗО убедило парализованного активиста Фамиля Халилова прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, сообщил адвокат. По его словам, Халилов сообщил, что временно приостановил акцию, и если он не будет в ближайшее время освобожден, возобновит голодовку. У Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая жена активиста.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Следователь в Бакинском СИЗО-1 сегодня объявил Халилову о завершении предварительного следствия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев. "Теперь, после того как Фамиль и мы, адвокаты, ознакомимся с материалами дела, оно в начале августа пойдет в суд", - отметил защитник.

Адвокат с сожалением отметил, что все попытки защиты добиться изменения меры пресечения и освобождения Халилова из-под стражи оказались безрезультатными. "Фамиль Халилов парализован. Ему очень тяжело находиться в СИЗО из-за паралича рук. Он не может без посторонней помощи питаться, мыться, справлять естественные потребности. Дома ему в этом помогали супруга, сестра. В СИЗО ему помогают сокамерники. Но они не знают всех нюансов ухода за парализованным человеком. Халилов испытывает чувства стыда из-за того, что беспокоит других людей. Он может двигаться только со связанными руками, потому что иначе он теряет равновесие и падает", - рассказал адвокат.

По его словам, передача дела в суд позволит защите вновь ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

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