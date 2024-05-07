Активист Халилов переведен в медсанчасть СИЗО

07 мая 2024, 18:41

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Арестованного в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков активного пользователя соцсетей Фамиля Халилова поместили в медсанчасть СИЗО и назначили сотрудников для ухода, так как он не может обходиться без посторонней помощи. Защита обжаловала арест.

Как писал "Кавказский узел", силовики 2 мая задержали в Баку инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, вменив ему торговлю наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

Адвокат Бахруз Байрамов сегодня встретился с Халиловым в Бакинском СИЗО-1. "Фамиль Халилов в плохом состоянии. Этого человека с парализованными обеими руками три дня содержали в обычной камере. Он не может обходиться без посторонней помощи, поэтому три дня Халилов голодал, пил только воду. Наконец, 6 мая его перевели в медицинско-санитарную часть СИЗО, выделили сотрудников, которые по очереди будут ухаживать за ним. Только в санчасти он стал принимать пищу. После ареста у него усугубились другие проблемы. Часто резко поднимается кровяное давление, он сильно потеет", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Халилов отвергает обвинение в незаконном обороте наркотиков и заявляет, что обнаруженный якобы у них в арендованном доме героин был подложен самими силовиками. "Как я с двумя парализованными руками мог торговать наркотиками?", - передал слова Халилова Байрамов.

Адвокат также считает несостоятельным обвинение и заключение Халилова под стражу.

Нормативных актов, устанавливающих перечень болезней, по которым обвиняемого нельзя заключать под стражу, нет,подчеркнул он. "Эти вопросы относятся к усмотрению суда. И суд, избирая меру пресечения, прежде всего должен был оценить способность Халилова, у которого полностью парализованы обе руки, заниматься наркоторговлей. Судья элементарно должен был усомниться в правдоподобности предъявленного ему обвинения. С другой стороны, в случае с Халиловым, если даже гипотетически предположить он мог быть причастен к наркоторговле, все равно не было оснований для заключения обвиняемого под стражу. Ибо инвалид первой группы, человек, у которого нефункциональны обе руки, никак не может "воздействовать на ход следствия", "скрыться от следствия", - продолжил адвокат.

Решение об аресте Халилова принял судья Бинагадинского районного суда Вюсал Тагиев, сказал Байрамов. Он отметил, что сегодня подал апелляционную жалобу на арест, которая по закону должна была рассмотрена в течение трех дней.

Байрамов также сообщил, что Халилов несколько лет жил в Швеции в надежде получить там убежище по гуманитарным соображениям. "Там ему раз в три месяца бесплатно делали специальные уколы за государственный счет, что немного облегчало состояние Фамиля. После депортации год назад в Азербайджан год назад он лишился этой медицинской помощи. Как он мне сказал, ему заявляли, что за счет государства такой помощи не предусмотрено, а стоимость этих лекарства очень высокая и он не мог позволить себе их покупать за свой счет", - рассказал адвокат.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает "негуманным и даже бесчеловечным заключение под стражу инвалида, беспомощного человека". "Очевидно, что Халилов пострадал за реализацию своего права на свободу выражения. Преследование людей за политические мотивы в Азербайджане, к сожалению, является обычной практикой, но аресты инвалидов, беспомощных людей – это переход всех граней человечности", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил надежду, что арест Халилова стал результатом чрезмерного усердия отдельных исполнителей и здравый смысл все же возобладает и активиста в ближайшее время освободят из-под стражи.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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