Критик азербайджанских властей задержан по делу о наркотиках

06 мая 2024, 12:15

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Силовики задержали в Баку инвалида первой группы Фамиля Халилова, у которого парализованы руки, вменив ему торговлю наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказали его супруга и правозащитник.

Житель Азербайджана Фамиль Халилов был задержан еще 2 мая, сообщила его супруга Кичикханум Халилова. Она заявила, что власти преследуют ее мужа за то, что он активно критикует их в интернете.

Халилова рассказала, что 2 мая в дом, который они арендуют в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, явились люди в гражданской одежде. "Мой муж инвалид первой группы, у него обе руки парализованы. В тот день, я купала мужа. Вдруг в дверь постучались. Младшая дочь открыла дверь, пришла и сказала мне, что пришли какие-то мужчины. Когда я вышла к ним, они представились сотрудниками полиции", – пояснила Кичикханум Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

Далее, по ее словам, она вывела мужа из ванной, и силовики сначала вывели его из дома, а затем вернули внутрь и стали снимать его на видео.

"Они велели мужу подниматься на второй этаж. Фамиль им сказал, что восемь месяцев живет в этом доме, ни разу не был на втором этаже, потому что не может подниматься по лестнице. Они силой подняли мужа. Там следователь вынул из полки комода сверток из зеленой салфетки. Он сказал, что в нем содержится "что-то тяжелое". Я им настойчиво говорила, что это не принадлежит нам. Как потом оказалось они написали в документах, что обнаружили наркотики", – рассказала Халилова.

После обыска Фамиля Халилова увезли в неизвестном направлении. В ходе обыска были изъяты компьютер и его мобильный телефон, добавила его супруга. Она уточнила, что в полицию также доставили ее и малолетних детей.

"Мы во дворе ждали, пока от моей старшей 11-летней дочери допытывались пароля от компьютера мужа. Она плакала. Наконец нас отпустили. Два дня о муже не было никакой информации. Просто пришли забрали для него лекарства. Через два дня нам сообщили, что муж арестован по статье 234.4.3 УК Азербайджана ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере"), – рассказала Халилова.

4 мая ее супруг позвонил и сказал ей, что в изоляторе не принимает пищу. "Фамиль нуждается в уходе. Когда он был на свободе, он не принимал ничью помощь, кроме моей и его сестры. Даже когда куда-то ходил он без меня, Фамиль отказывался есть. Он всегда говорил, что "не беспокойтесь, меня супруга накормит". Как и полагала, он отказывается принимать еду от сокамерников, которые пытаются накормить его. Вот уже несколько дней он голоден", – сказала Кичикханум Халилова.

Она пожаловалась, что следователь оказывает на нее давление, чтобы она не общалась с журналистами. "Он упрекает нас в оппозиционности. Меня обвиняет, что я мужа "подстрекала" к резким выступлениям", – отметила Халилова.

Семья Халиловых ранее уезжала в Швецию, где попросила убежище на гуманитарных основаниях, поскольку Фамиль Халилов, будучи инвалидом, не мог получить адекватную медицинскую и социальную помощь в Азербайджане, рассказал директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

Халиловым было отказано и год назад их депортировали в Азербайджан, пояснил он. "Несмотря на ограниченные физические способности Фамиль был активен в социальных сетях. Руки у него парализованы, но в Швеции ему дали специальный прибор, по которому он мог писать пальцами ног. Кроме того, он проводил прямые трансляции", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Халилов публиковал в соцсетях посты, а также делал репосты, в которых содержалась критика в адрес властей Азербайджана. В последнее время он призывал к участию в протестных акциях, которые планировала оппозиция. Он также публиковал протестные песни, осуждающие аресты журналистов, активистов. Очевидно за это и арестовали его, считает Гусейнов.

В обоснованности того, что Халилову вменили торговлю наркотиками, также усомнился директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Человек парализован, у него не работают обе руки, как же он будет заниматься наркоторговлей? Очевидно, что его оклеветали. Обвинение с наркотиками надуманно. Его преследуют за критикую властей в социальных сетях", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что НПО "Линия защиты" ищет адвоката для Халилова. "Инвалида первой группы, не должны заключать под стражу на период следствия. Тем более что это создает трудности не только для него, но и для персонала СИЗО, его сокамерникам. Когда у него будет адвокат он обжалует арест", – сказал Сафаров.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана. Пресс-служба ведомства не ответила на письменный запрос. Представители пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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